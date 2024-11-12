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Вторник 12 ноября

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Молодые и красивые: как выглядят сестры Зайцевы из знаменитого дуэта накануне 71-летия

Молодые и красивые: как выглядят сестры Зайцевы из знаменитого дуэта накануне 71-летия
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Дуэт сестер Зайцевых страна узнала и полюбила в 1972 году, когда в журнале "Кругозор" вышла пластинка с их песней "А мы идем в кино". С тех пор Татьяна и Елена почти не изменились, в чем корреспондент "Дни.ру" убедился лично.

Более широкую популярность дуэт получил с подачи Филиппа Киркорова в 1991-м, когда выступал в ГЦКЗ "Россия". В 1997-м Елена и Татьяна Зайцевы стали лауреатами премии "Овация" за видеоклип "Сумасшедший снег". Страна следила за их жизнью, радовалась успехам и сопереживала потерям.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Через месяц сестрам-близнецам исполнится 71 год. Но они все такие же красивые, сексуальные, яркие, как и в молодости. Кажется, артистки совсем не меняются. Идеально белые зубы, безупречный макияж, стильные прически – Татьяна и Елена смотрятся, конечно, намного моложе страшной цифры в паспорте.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Тайна нашей молодости – в любви к зрителям, – говорят сестры. – Вообще, мы любим этот мир и знаем, что созданы непроста и созданы именно вдвоем. А выглядим мы молодо, потому что Бог так распорядился".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Дай Бог, чтобы наши улыбки всегда светили вам, а ваши улыбки светили нам", – белоснежно улыбнулась во всю ширину рта Татьяна.

С легендарным фотохудожником Игорем Гранковским. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сестры Зайцевы стали участницами финала телешоу "Ну-ка, все вместе!", который состоялся в Кремле. Зрители были в восторге, увидев любимец на главной сцене страны. Ведь Татьяна и Елена – пример того, как надо выглядеть и следить за собой в любом возрасте.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2024, 10:59
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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