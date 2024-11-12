ТЕСТ: помните ли вы "Рабыню Изауру", "Просто Марию" и другие сериалы 1980-90-х

В конце 1980-х советские зрители увидели первые мексиканские и бразильские телесериалы. Их смотрела вся страна, ведь жизнь на экране казалась какой-то сказочной. А когда исполнительницы главных ролей приезжали в нашу страну, их встречали как героинь и дарили шубы. Давайте вспомним эти популярные теленовеллы вместе!

1. После показа этого фильма в Союзе в употребление вошло слово "фазенда", в основном для ироничного обозначения загородных участков в 6—10 соток.

А. "Рабыня Изаура";

Б. "Санта-Барбара";

В. "Тропиканка".

2. Когда живущей на ранчо Мариане Вильяреаль исполняется 5 лет, умирает ее мать. Её отец Леонардо после смерти жены женится на Ирме Рамос, не замечая, что она не любит ни его, ни Мариану. Мариана растет дикаркой, едва умеющей читать. Леонардо умирает от алкоголя, когда Мариане исполнится 18 лет. И она отправляется в Мехико. Какой сериал начинался именно так?

А. "Просто Мария";

Б. "Богатые тоже плачут";

В. "Королек – птичка певчая".

3. Изабелла женится на Хосе Игнасио, а Мария – на Викторе Карено. Какой сериал заканчивался двумя свадьбами?

А. "Моя вторая мама";

Б. "Просто Мария";

В. "Никто, кроме тебя".

4. Героиня этой картины жила в мексиканских трущобах и вместе с компанией местной детворы совершала набеги на сады богатых горожан.

А. "Дикая Роза";

Б. "Мне без тебя не жить";

В. "Хозяйка".

5. Эта актриса сыграла главную роль – Мариану Вильяреаль де Сальватьерру – в сериале "Богатые тоже плачут" и полюбилась русским зрителям.

А. Виктория Руффо;

Б. Вероника Кастро;

В. Луселия Сантус.

ОТВЕТЫ

1. А. "Рабыня Изаура";

2. Б. "Богатые тоже плачут";

3. Б. "Просто Мария";

4. А. "Дикая Роза";

5. Б. Вероника Кастро.