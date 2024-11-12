ТЕСТ: помните ли вы "Рабыню Изауру", "Просто Марию" и другие сериалы 1980-90-х

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Тест по географии: угадайте места обитания редких животныхТест по географии: угадайте места обитания редких животных Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойникамиТест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

Лента новостей

Вторник 12 ноября

19:46ТЕСТ: помните ли вы "Рабыню Изауру", "Просто Марию" и другие сериалы 1980-90-х 16:45Тест: попробуйте угадать редкие породы кошек по фотографии 16:164 новых российских сериала, которые скрасят ваши вечера в ноябре 15:06Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя!"? 15:01Вышел трейлер восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом 12:58ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? 12:5068-летний художник Никас Сафронов готовится стать отцом 11:51В "Лосином острове" провели уникальное исследование для устойчивого развития 10:59Молодые и красивые: как выглядят сестры Зайцевы из знаменитого дуэта накануне 71-летия 10:31Стали известны подробности госпитализации 75-летнего телеведущего Юрия Николаева 06:37Макароны по-флотски: нетривиальный рецепт знакомого нам с детства блюда 03:21Раскрыто тайное значение наряда появившейся на публике Кейт Миддлтон 00:17Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть 17:41Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого 17:27Андрей Воробьев рассказал об обеспечении сирот жильем в 2024 году 16:52Тест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах 15:40Вышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве 15:26Более 10 редких видов животных и растений впервые выявлены в "Лосином острове" 14:56Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов 14:41Тест: насколько хорошо вы знаете всеми любимую советскую комедию "Формула любви"? 13:24В прокат вышел фильм "Любовь Советского Союза" – историческая драма об успехе актрисы 12:09ТЕСТ: сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве? 11:566 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году 11:18Муцениеце откровенно рассказала о желании свести счеты с Прилучным радикальным методом 11:04Последние кадры: обнародовано предсмертное видео пресс-секретаря SHAMAN 10:26"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого 06:32Тосты с неркой и яйцом пашот: рецепт изысканного завтрака для гурманов 03:39Россия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда 00:14Освобождение от ожиданий других: как обрести уверенность в себе? 16:53В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора" 15:19От Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский 14:18Эти звезды Голливуда дали самые странные имена своим детям 12:21Тест: угадайте культовый фильм из СССР по отзывам иностранцев 10:34Продюсер оценил шансы оскандалившейся Глюкозы возродить карьеру после смены имиджа 09:19Собянин: Сбиты семнадцать беспилотников, следовавших к Москве 08:58Собянин: Силами ПВО уничтожены четыре БПЛА в Раменском городском округе 06:26Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина 03:26Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру 00:27Принц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком 22:41Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы 16:45Стало известно о начале разработки новой трилогии "Звездных войн" 14:46Ургант вышел на связь после долгого исчезновения и оставил странное послание матери 12:06Тест: продолжите цитаты героев из советского фильма "Кин-дза-дза" 10:06Мал да удал: эти российские звезды достигли успеха даже с крайне скромным ростом 06:31Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов 03:22Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре 02:5075-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев 00:04Дакота осталась разочарована результатом пластической операции: Зачем я это сделала? 16:23Тест с атмосферой: угадай город России по типовой панельной застройке 15:36Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

ТЕСТ: помните ли вы "Рабыню Изауру", "Просто Марию" и другие сериалы 1980-90-х

ТЕСТ: помните ли вы "Рабыню Изауру", "Просто Марию" и другие сериалы 1980-90-х
314

В конце 1980-х советские зрители увидели первые мексиканские и бразильские телесериалы. Их смотрела вся страна, ведь жизнь на экране казалась какой-то сказочной. А когда исполнительницы главных ролей приезжали в нашу страну, их встречали как героинь и дарили шубы. Давайте вспомним эти популярные теленовеллы вместе!

1. После показа этого фильма в Союзе в употребление вошло слово "фазенда", в основном для ироничного обозначения загородных участков в 6—10 соток.

А. "Рабыня Изаура";

Б. "Санта-Барбара";

В. "Тропиканка".

2. Когда живущей на ранчо Мариане Вильяреаль исполняется 5 лет, умирает ее мать. Её отец Леонардо после смерти жены женится на Ирме Рамос, не замечая, что она не любит ни его, ни Мариану. Мариана растет дикаркой, едва умеющей читать. Леонардо умирает от алкоголя, когда Мариане исполнится 18 лет. И она отправляется в Мехико. Какой сериал начинался именно так?

А. "Просто Мария";

Б. "Богатые тоже плачут";

В. "Королек – птичка певчая".

3. Изабелла женится на Хосе Игнасио, а Мария – на Викторе Карено. Какой сериал заканчивался двумя свадьбами?

А. "Моя вторая мама";

Б. "Просто Мария";

В. "Никто, кроме тебя".

4. Героиня этой картины жила в мексиканских трущобах и вместе с компанией местной детворы совершала набеги на сады богатых горожан.

А. "Дикая Роза";

Б. "Мне без тебя не жить";

В. "Хозяйка".

5. Эта актриса сыграла главную роль – Мариану Вильяреаль де Сальватьерру – в сериале "Богатые тоже плачут" и полюбилась русским зрителям.

А. Виктория Руффо;

Б. Вероника Кастро;

В. Луселия Сантус.

ОТВЕТЫ

1. А. "Рабыня Изаура";

2. Б. "Богатые тоже плачут";

3. Б. "Просто Мария";

4. А. "Дикая Роза";

5. Б. Вероника Кастро.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2024, 19:46
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?

ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные"

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

4 новых российских сериала, которые скрасят ваши вечера в ноябре

4 новых российских сериала, которые скрасят ваши вечера в ноябре
Если вы ищете что-то новое для просмотра и не хотите тратить время на долгие поиски, отечественные кинематографисты в ноябре порадовали зрителей разнообразием жанров. В этом месяце вышли несколько интересных сериалов, которые удовлетворят вкусы любителей исторических драм, фэнтези и даже более современных тем. 1.

6 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году

6 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году
В 2024 году российская сериальная индустрия столкнулась с множеством разочарований. Несмотря на успех некоторых проектов, таких как "Слово пацана", многие новинки не оправдали ожиданий зрителей. Рассмотрим шесть сериалов, которые оказались неудачами года, среди которых есть и нашумевший проект с Иваном Янковским в главной роли.

В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора"

В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора"
В Москве начались съемки нового сезона популярного сериала "Монастырь". Зрители вновь встретятся с Марком Эйдельштейном и Филиппом Янковским. За создание проекта отвечают Плюс Студия и Лунапарк, а премьера запланирована на платформе Кинопоиск в 2025 году, как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру

Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру
Владимир Селиванов, известный по роли Вована в популярном сериале "Реальные пацаны", вновь попал в центр внимания общественности. Актер принял решение забрать свою дочь Еву у бывшей жены Виктории Маркиной и подал в суд на изменение места жительства ребенка. В своих заявлениях он утверждает, что хочет обеспечить девочке лучшую жизнь, живя с ним и его новой супругой, блогершей Сашей Калмыковой.

Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно

Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно
Недавние события в жизни Агаты Муцениеце и Павла Прилучного привлекли внимание общественности. Они стали предметом обсуждения в социальных сетях и СМИ. Конфликт между бывшими супругами обострился, и теперь на арену вышла мать звезды сериала "Мажор", которая явно не осталась равнодушной к происходящему.

Выбор читателей

11/11Пнд"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого 11/11ПндКиркоров раскрыл самый большой секрет Крутого 11/11ПндВышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве 11/11ПндТест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах 11/11ПндРоссия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда 11/11ПндШуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов