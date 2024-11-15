ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина

ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

Эксцентрическую кинокомедию "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Леонид Гайдай снял в 1967 году. Давайте вспомним имена героев и актеров любимого фильма. Ведь до этого со сложным тестом на знание имен героинь его лент вы справились на "отлично". 1.