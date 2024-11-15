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Пятница 15 ноября

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ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина

ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина
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Георгий Вицин – не только комедийный актер, который запомнился нам в основном именно таким. Помимо веселых ролей в его фильмографии много и других образов. Предлагаем вспомнить название фильмов, где появился Вицин, в нашем новом тесте.

ВОПРОСЫ

1. Фото: кадр из фильма

А. Мы с вами где-то встречались

Б. Запасной игрок

В. Мексиканец

2. Фото: кадр из фильма

А. Девушка с гитарой

Б. Новый аттракцион

В. Она вас любит

3. Фото: кадр из фильма

А. Жених с того света

Б. Коловращение жизни

В. Мы с вами где-то встречались

4. Фото: кадр из фильма

А. Двенадцатая ночь

Б. Поэт

В. Василий Суриков

5. Фото: кадр из фильма

А. Самогонщики

Б. Операция "Ы" и другие приключения Шурика

В. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

6. Фото: кадр из фильма

А. Вчера, сегодня и всегда

Б. Похищение

В. Как мы искали Тишку

7. Фото: кадр из фильма

А. Тень

Б. Смертный враг

В. Опекун

ОТВЕТЫ

1. Б. Запасной игрок

2. В. Она вас любит

3. А. Жених с того света

4. В. Василий Суриков

5. Б. Операция "Ы" и другие приключения Шурика

6. В. Как мы искали Тишку

7. Б. Смертный враг

Шоу-бизнес в Telegram

15 ноября 2024, 16:51
Фото: кадр из фильма "Джентльмены удачи"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советские фильмы по красивым осенним кадрам

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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