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Суббота 16 ноября

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Как перманентный макияж помогает преодолеть последствия болезни и вернуть уверенность: советы и реальные истории

Как перманентный макияж помогает преодолеть последствия болезни и вернуть уверенность: советы и реальные истории
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Перманентный макияж – это не только способ подчеркнуть естественную красоту, но и эффективный метод помощи тем, кто пережил серьезные заболевания и хочет вернуть уверенность в себе. Анастасия Волкова – мастер-эксперт художественной татуировки и перманентного макияжа, победитель международных соревнований и автор своих методик, расскажет, как косметическая процедура помогает в реабилитации после различных болезней, включая онкологию, операции и кожные заболевания, а также о важных нюансах и ограничениях.

1. Онкология и потеря волос в результате химиотерапии

Лечение онкологических заболеваний, такое как химиотерапия, часто приводит к выпадению волос на голове, ресниц, бровей. Перманентный макияж позволяет вернуть лицу выразительность, что помогает пациентам чувствовать себя лучше и не тратить время на каждодневное нанесение косметики. «Многие мои клиентки говорили, что это дает им силы продолжать бороться и не бояться своего отражения в зеркале», — делится мастер.

Перманентный макияж помогает воспроизвести форму и оттенок натуральных бровей, визуально подчеркнуть густоту ресниц, добавить выразительности взгляду и даже создать имитацию роста волос на голове. Это может быть сделано с помощью техники трихопигментации — визуального воспроизведения тонких волосков на коже головы, что создает эффект коротко остриженных волос.

Совет профессионала: для восстановления бровей и линии роста волос выбирайте натуральные оттенки, максимально близкие к вашему естественному цвету до болезни. Это поможет достичь гармоничного и естественного результата, который не потребует частых корректировок.

2. Восстановление цвета и формы ареол после мастэктомии и гормональных сбоев

Гормональные изменения могут быть вызваны заболеваниями: синдромом поликистозных яичников, патологиями щитовидной железы и другими эндокринными нарушениями. Они происходят и после некоторых хирургических операций, например, мастэктомии. Это не только физическое вмешательство, но и эмоциональное испытание. Потеря молочной железы может существенно повлиять на восприятие собственного тела. Под влиянием изменений гормонального фона теряется цвет и форма ареол, что негативно сказывается на самооценке женщин.

Перманентный макияж позволяет воссоздать естественный вид груди после операции, восстанавливая цвет, форму и симметрию ареол. С помощью пигментации можно добавить легкую растушевку, создавая иллюзию объема и визуально приближая оттенок этой зоны к натуральному. Это помогает вернуть ощущение целостности тела и значительно снизить психологический дискомфорт, связанный с изменениями во внешности.

Совет профессионала: выбирайте опытного мастера, имеющего специализацию в данной области и качественными примерами работ, который сможет грамотно подобрать оттенки и формы, учитывая особенности реконструкции груди.

3. Витилиго и потеря пигментации кожи и губ

Витилиго — аутоиммунное заболевание, при котором клетки, отвечающие за пигмент, теряются, оставляя участки кожи и губ без естественного цвета. При данной болезни и других схожих состояниях, связанных с нарушением пигментации, профессионалам не рекомендуется закрашивать обесцвеченные участки телесными цветами. Поскольку кожа может изменять тон в зависимости от питания и температур, а также загорать под воздействием солнца, это может привести к сильным перепадам в оттенках некоторых зон, и закрашенные области будут заметно выделяться. Также стоит учесть, что удаление пигмента в этих участках лазером может быть невозможным.

Фото: Анастасия Волкова

Перманентный макияж предполагает легкое тонирование обесцвеченных зон на лице и, в частности, губ. Это помогает сгладить контраст между здоровой кожей и участками без пигментации.

Совет профессионала: перед процедурой перманентного макияжа важно учитывать такие факторы, как сложность последующего удаления пигмента, особенно в зонах с проблемной кожей или после болезней. Обращайтесь исключительно к профессионалу, который может предоставить видеопримеры заживших работ при разном освещении спустя несколько месяцев. Для уверенности в результате лучше всего провести тестирование на небольших участках кожи. После теста следует дождаться полного заживления и обновления кожных слоев, что обычно занимает около 2 месяцев. Это поможет понять, как ведет себя пигмент и будет ли конечный результат удовлетворительным.

4. Возрастные изменения и связанные заболевания, влияющие на кожу

С возрастом губы теряют яркость, брови и ресницы становятся не такими густыми, а кожа — менее яркой. Хронические состояния, такие как диабет, анемия, могут ухудшать регенерацию кожи, губ и приводить к потере натурального цвета.

Перманентный макияж помогает создать эффект здорового, естественного оттенка губ, возвращая им природный цвет и улучшая общий внешний вид. Процедура также позволяет восстановить густоту и форму бровей и ресниц, придавая лицу естественный тон. Подобные коррекции дают возможность людям старшего возраста сохранять молодость и уверенность в себе.

Совет профессионала: перманентный макияж может стать отличным решением для тех, кто хочет минимизировать количество косметики в своей жизни, при этом выглядеть ухоженно каждый день. Это особенно актуально для людей старшего возраста, когда применение декоративных средств чаще всего негативно сказывается на состоянии кожи.

5. Скрытие шрамов и восстановление симметрии лица

В результате операций и медицинских вмешательств на лице могут остаться шрамы или изменения в симметрии. Техника перманентного макияжа поможет скрыть дефекты и придать чертам более гармоничный вид. Это особенно важно для тех, кто прошел через сложные хирургические процедуры и хочет минимизировать их видимость. Но, как и в других случаях камуфлирования под тон кожи, стоит учитывать возможные проблемы с удалением и подбором точного оттенка.

Совет профессионала: убедитесь, что шрамы полностью зажили, прежде чем проводить процедуру перманентного макияжа, чтобы снизить риски осложнений и добиться долговечного результата. Также стоит помнить, что удаление телесной краски может быть практически невозможным. В случае с выраженными, неровными или грубыми шрамами на теле потребуется более интенсивная коррекция: стоит рассмотреть стили с плотным прокрашиванием, например, реализм, который обеспечивает лучшее покрытие и маскировку. Татуировка может более эффективно скрыть шрам, так как она лучше маскирует как цвет, так и форму рубца.

Истории клиентов Анастасии Волковой

После процедуры перманентного макияжа пациенты ощущают себя полноценно и комфортно с собственным телом. Они охотно делятся своими историями.

История Ирины. Восстановление после химиотерапии

Ирина обратилась к Анастасии Волковой после тяжелого курса химиотерапии. Она смогла справиться с болезнью, но лечение привело к полному выпадению волос, включая брови и ресницы. Это сказалось на ее самооценке, и она решила попробовать перманентный макияж.

Мастер предложила Ирине волосковую технику бровей и межресничную стрелку с растушевкой. Была воссоздана естественная форма бровей, а пушистая линия вдоль ресничного края добавила глазам выразительности, что вернуло ей привычный вид.

После процедуры Ирина была тронута до слез: «Когда я снова увидела свое лицо, мне казалось, что вернулась прежняя я». Она отметила, что перманентный макияж дал ей внутреннюю силу вернуться к общению с близкими и коллегами, а также значительно повысил самооценку.

Фото: Анастасия Волкова

История Марины. Реконструкция ареолы после мастэктомии

Марина обратилась к Анастасии после мастэктомии. Операция оставила женщину с грубым рубцом вместо ареолы и соска. Она призналась, что потеря этой части тела повлияла на ее самооценку и ощущение женственности.

Мастер предложила реконструкцию ареолы, чтобы вернуть натуральный вид груди. Была использована техника 3D-пигментации для создания объема и натурального оттенка, что придало ареоле естественный вид.

«Я чувствую себя вновь полноценной. Когда я увидела себя в зеркале после процедуры, это было словно возвращение к самой себе», — поделилась Марина. Эта процедура помогла ей вернуться к гармонии со своим телом и восстановить уверенность в женственности.

Важные моменты, которые нужно учитывать перед процедурой

Решаясь на перманентный макияж, стоит учесть несколько значимых нюансов.

Консультация с врачом

Перед тем как решиться на перманентный макияж, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Это особенно важно, если лечение еще не завершено или кожа нуждается в дополнительном уходе.

Выбор опытного мастера

Для работы с кожей после болезни важно выбирать мастера, имеющего опыт работы с пациентами, прошедшими через медицинские процедуры. Он должен учитывать все особенности вашей кожи и состояния здоровья.

Восстановительный период

Кожа после перманентного макияжа требует тщательного ухода. Соблюдайте все рекомендации мастера в период заживления, чтобы избежать осложнений и продлить эффект.

Перманентный макияж — это эффективный способ помочь людям восстановить уверенность в себе после болезней. Он позволяет не только улучшить внешний вид, но и помочь в реабилитации, снижая психологический дискомфорт, связанный с изменениями внешности. Главное — тщательно выбрать специалиста и подход, чтобы процедура была безопасной и результат радовал долгие годы.


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16 ноября 2024, 03:34
Фото: Анастасия Волкова
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