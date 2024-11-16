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Суббота 16 ноября

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Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная

Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная
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На 85 году ушла из жизни Светлана Светличная. Сейчас родные занимаются организацией траурной церемонии – предположительно актрису похоронят на престижном Троекуровском кладбище столицы. А через полгода им предстоит вступить в наследство.

Много лет Светлана Светличная жила в небольшой квартире на окраине Москвы в районе Ясенево. Правда, завещать ее хотела... чужим людям. "Я хочу подарить свою квартиру соседям, – говорили звезда. – Я вижу, что они очень приличные люди и благодарные. Мои родные не такие. Внучка Маша не благодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решали: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают".

"Насколько я знаю, родственники Светланы Афанасьевны, пока она была еще в здравом уме и не страдала от деменции, смогли все-таки переоформить ту квартиру на себя и продать, а актрису увезли в новую – в новостройку недалеко от станции метро "Преображенская площадь", – рассказала "Дни.ру" хорошо знавшая Светличную актриса и даже похожая на нее внешне певица Алена Кравец. – Но на 15-м этаже в чужом районе ей было не очень комфортно. "Это не мои стены, я чужая в них, я плохо там сплю, чувствую себя одиноко. А ту свою прежнюю квартиру я очень любила", – жаловалась Светлана Афанасьевна".

Кравец полагает, что никакого существенного имущества актриса не оставила. "Она получала хорошую пенсию – с учетом доплаты от мэра за звание "Заслуженной артистки РСФСР" что-то в районе 60 тысяч рублей. Но в последний год-полтора деньги приходили на карту, но она ими не пользовалась, поскольку была в психиатрической клинике и даже себя порой не помнила, не то что про карточку и пенсию. Там что-то около миллиона-двух, как мне кажется, может лежать там. Вот это единственное, видимо, что останется ее старшему сыну-стоматологу Алексею Ивашову. Никаких дорогих машин, яхт и дворцов она не имела – жила всю жизнь по средствам и скромно".

Шоу-бизнес в Telegram

16 ноября 2024, 13:07
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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