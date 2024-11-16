Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром

Как перманентный макияж помогает преодолеть последствия болезни и вернуть уверенность: советы и реальные истории

Перманентный макияж – это не только способ подчеркнуть естественную красоту, но и эффективный метод помощи тем, кто пережил серьезные заболевания и хочет вернуть уверенность в себе. Анастасия Волкова – мастер-эксперт художественной татуировки и перманентного макияжа, победитель международных соревнований и автор своих методик, расскажет, как косметическая процедура помогает в реабилитации после различных болезней, включая онкологию, операции и кожные заболевания, а также о важных нюансах и ограничениях. 1.