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Суббота 16 ноября

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Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром

Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром
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Интересный и необычный рецепт пасты, который точно никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

  • Паста (пенне, фузилли или другая короткая паста) — 350 г
  • Тыква (очищенная и нарезанная кубиками) — 500 г
  • Бекон — 150 г
  • Козий сыр — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Тимьян свежий — 1 веточка
  • Петрушка свежая — для украшения
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Приготовление тыквы:
    • Разогрейте духовку до 200°C. Выложите нарезанную тыкву на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 25-30 минут, пока тыква не станет мягкой и слегка карамелизированной.
  2. Подготовка бекона:
    • Пока тыква запекается, нарежьте бекон полосками и обжарьте на среднем огне до хрустящей корочки. Выньте бекон шумовкой и отложите на тарелку.
  3. Соус:
    • В той же сковороде, где жарился бекон, растопите сливочное масло. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот и чеснок, обжарьте до прозрачности лука.
    • Верните бекон в сковороду, добавьте запечённую тыкву и тимьян. Тушите на среднем огне 5-7 минут, чтобы ароматы смешались.
  4. Паста:
    • Отварите пасту в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Слейте воду, оставив немного воды от варки.
  5. Сборка:
    • Добавьте пасту к соусу с тыквой и беконом. Перемешайте, добавив немного воды от варки, чтобы соус получился кремообразным.
    • Посыпьте козьим сыром и тщательно перемешайте.
  6. Украшение и подача:
    • Украсьте пасту свежей петрушкой и подавайте горячей.


Этот рецепт пасты с тыквой и козьим сыром обязательно удивит вас и ваших гостей необычным вкусом и ароматом!

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16 ноября 2024, 12:20
Фото: freepik.com
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Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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