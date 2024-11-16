Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд

Лолита перепела Пугачеву и нарвалась на скандал Тесты Судьба квартиры Леонтьева рассекречена Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест по географии: угадайте места обитания редких животныхТест по географии: угадайте места обитания редких животных Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойникамиТест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

Лента новостей

Суббота 16 ноября

18:44Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд 15:22В одну реку дважды: 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком 13:07Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная 12:21Умерла красавица из "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная 12:20Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром 10:34Лолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни 09:25Тест: лишь настоящий грамотей сможет назвать род этих непростых существительных. А вы? 06:19Триумфальное возвращение: сколько теперь стоят выступления Валерия Леонтьева 03:34Как перманентный макияж помогает преодолеть последствия болезни и вернуть уверенность: советы и реальные истории 00:26Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков 21:39Дарина Эрвин и Александр Цекало расстались? Что на самом деле происходит с молодой женой шоумена 20:12Певице Славе стало плохо во время выступления: Микроинсульт как будто случился 19:20Появившийся на публике с молодухой Лепс стал объектом насмешек 16:51ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина 15:54Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе 15:45"Она пела практически для меня": адвокат Абрамова не стал скрывать восхищения от Алсу 14:49Тест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым 13:26ТЕСТ: отчетливо ли вы помните имена героев фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром!" 13:01Детские мероприятия зала "Зарядье" для удобства объединили в единый проект 12:45Юлия Пересильд появилась в трейлере фантастической драмы "ON и Она" 11:42В День рециклинга москвичам напомнили важности переработки ненужных вещей 11:17Сваха: Янковский выбрал Пожарскую на роль жены из-за сходства с матерью 10:24Только по любви: Бузова объяснила категоричный отказ быть с Киркоровым 09:27 "Не хотела выходить замуж": Муцениеце раскрыла сенсационные данные о браке с Прилучным 06:32Курица с рисом по-грузински: рецепт полноценного горячего с гарниром для всей семьи 03:21Онкологическое заболевание Кейт Миддлтон породило теорию заговора в британской прессе 00:11Покинувшая Россию Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике 20:51Недавно родившая Мария Погребняк выступила с громким заявлением 20:23Судьба трехэтажной квартиры Валерия Леонтьева рассекречена 18:25Лолита перепела Пугачеву и нарвалась на скандал 16:45ТЕСТ: вспоминаем популярную советскую комедию "Не может быть" Леонида Гайдая 16:15Запеченные голубцы: простой рецепт, доступный даже неопытному кулинару 16:10ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница" 16:00Личная охрана, термобелье и "особенный" пункт: райдер Кологривого удивил пользователей Сети 15:59"Я вас очень прошу": Лолита в день рождения обратилась к россиянам с мольбой 14:50Тест: проверьте свои знания о сказочной советской комедии "Обыкновенное чудо" 14:03Стартовали съемки приключенческого фильма "Левша" c Колокольниковым в главной роли 13:42В Москве обсудили права и возможности инвалидов по зрению в рамках форума "Мир другими глазами" 12:31"Отчаянным домохозяйкам" исполнилось 20 лет: чем сегодня живут актрисы сериала 11:44ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих" 11:14Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане 10:49Седокова с шикарным букетом роз намекнула на воссоединение с мужем после развода 09:36Куда сходить в Москве: афиша c 17 по 24 ноября 09:30Ивлеева устроила публичные разборки с Киркоровым из-за скандальной "головой" вечеринки 06:36Стейк из семги на гриле: легкий рецепт в азиатском стиле 03:02Стоматолог раскрыл главный секрет завораживающей улыбки Кейт Миддлтон 00:08Лолите Милявской – 61: 5 интересных фактов из жизни российской певицы 20:43Учитель года Любовь Васильева: "Школьный день обмену и возврату не подлежит!" 20:03Киркоров раскрыл новые обстоятельства "голой вечеринки" 19:18Муцениеце призналась в своей главной ошибке в отношении сына
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд

Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд
129

Романтический ужин – это особое событие, которое требует внимания к каждой детали. Вот пример меню для незабываемого вечера.

Закуска: Брускетты с креветками и манго

Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Багет – 1 шт.
  • Креветки крупные – 300 г
  • Манго спелое – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Сок лайма – 1 ст. ложка
  • Кинза – несколько веточек
  • Соль, перец – по вкусу
Приготовление
  1. Разогрейте духовку до 180°C. Нарежьте багет на тонкие ломтики и слегка поджарьте в духовке до золотистой корочки.
  2. Обжарьте чеснок в небольшом количестве оливкового масла до появления аромата. Затем добавьте очищенные и промытые креветки. Жарьте их до готовности (около 3-4 минут).
  3. Нарежьте манго мелкими кубиками. Смешайте манго с соком лайма, мелко нарубленной кинзой, солью и перцем.
  4. Намажьте каждый кусочек багета смесью из манго, а сверху положите обжаренные креветки. Украсьте брускетты листиками кинзы.

Основное блюдо: Филе миньон с грибным соусом и овощами-гриль

Фото: freepik.com

Ингредиенты для мяса

  • Филе миньона (говядина) – 2 шт. (по 250 г)
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Розмарин свежий – 2 веточки
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Морская соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Для гриба
  • Шампиньоны свежие – 200 г
  • Лук-шалот – 1 головка
  • Белое сухое вино – 100 мл
  • Овощной бульон – 150 мл
  • Сливки жирные – 80 мл
  • Масло сливочное – 20 г
  • Тимьян свежий – пара веточек
  • Лавровый лист – 1 штука
  • Мука пшеничная – 1 ч. ложка
  • Сахар – щепотка
  • Соль и перец – по вкусу
Овощи гриль
  • Кабачки – 1-2 шт.
  • Болгарский перец – 1-2 шт.
  • Баклажан – 1-2 шт.
  • Цукини – 1-2 шт.
  • Оливковое масло
  • Итальянские травы – 1 чайная ложка
  • Немного бальзамического уксуса
  • Мёд – 1 столовая ложка
  • Кунжут – по желанию
Приготовление мяса
  1. Нагрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте розмарин и раздавленный чеснок. Когда они начнут источать аромат, уберите их со сковороды.
  2. Посолите и поперчите филе миньонов. Обжаривайте мясо на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. После этого уменьшите огонь и готовьте ещё около 6-7 минут, переворачивая каждые пару минут, чтобы оно оставалось сочным внутри.
  3. Заверните мясо в фольгу и дайте ему отдохнуть 5-10 минут перед подачей.
Приготовление грибов
  1. Нарежьте шампиньоны пластинками, лук-шалот мелко порубите.
  2. Обжарьте лук-шалот в масле до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета.
  3. Влейте белое вино и тушите, пока жидкость почти полностью не испарится.
  4. Добавьте овощной бульон, лавровый лист, тимьян и доведите до кипения. Уменьшите огонь, варите 15 минут.
  5. В отдельной кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и хорошо размешайте. Постепенно введите горячий соус из грибов, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
  6. Добавьте сливки, сахар, соль и перец. Варите ещё 5-7 минут до загустения.
Овощи-гриль
  1. Подготовьте овощи: кабачки, болгарский перец, баклажаны и цукини нарежьте длинными полосками.
  2. Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, итальянскими травами, немного посолите и полейте мёдом.
  3. Запекайте при температуре 220°C около 15-20 минут, периодически переворачивая.

Десерт: Тирамису с ягодами

Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • Савоярди (итальянское печенье) – 24 шт.
  • Сыр маскарпоне – 500 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 120 г
  • Эспрессо – 400 мл
  • Какао-порошок – 2 ст. ложки
  • Свежие ягоды (клубника, малина, ежевика) – по вкусу
  • Ванильный экстракт – 1 ч. ложка
Приготовление
  1. Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с половиной сахара до кремообразного состояния. Добавьте маскарпоне и ванильный экстракт, тщательно перемешайте.
  2. Взбейте белки с оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте взбитые белки в сырную массу.
  3. Заварите эспрессо и остудите его. Опускайте савоярди в кофе на несколько секунд, чтобы они пропитались.
  4. В форму для тирамису выкладывайте слоями пропитанные савоярди и сырный крем. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
  5. Поставьте десерт в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь.
  6. Перед подачей украсьте тирамису какао-порошком и свежими ягодами.

Шоу-бизнес в Telegram

16 ноября 2024, 18:44
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Готовим праздничный ужин для мамы к 8 марта: с этими рецептами справится ЛЮБОЙ

Фото: freepik/@KamranAydinov
Фото: freepik/@azerbaijan_stockers
Фото: freepik/@freepik
Фото: freepik/@freepik

По теме

Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе

Баклажаны, запеченные с говяжьим фаршем и сыром: простой рецепт с 3 базовыми ингредиентами

Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром

Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром
Интересный и необычный рецепт пасты, который точно никого не оставит равнодушным. ИнгредиентыПаста (пенне, фузилли или другая короткая паста) — 350 гТыква (очищенная и нарезанная кубиками) — 500 гБекон — 150 гКозий сыр — 100 гЧеснок — 2 зубчикаЛук-шалот — 1 шт.

Как перманентный макияж помогает преодолеть последствия болезни и вернуть уверенность: советы и реальные истории

Как перманентный макияж помогает преодолеть последствия болезни и вернуть уверенность: советы и реальные истории
Перманентный макияж – это не только способ подчеркнуть естественную красоту, но и эффективный метод помощи тем, кто пережил серьезные заболевания и хочет вернуть уверенность в себе. Анастасия Волкова – мастер-эксперт художественной татуировки и перманентного макияжа, победитель международных соревнований и автор своих методик, расскажет, как косметическая процедура помогает в реабилитации после различных болезней, включая онкологию, операции и кожные заболевания, а также о важных нюансах и ограничениях. 1.

Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков

Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков
Простой и вкусный рецепт перекуса – энергетические батончики с овсянкой и орехами. ИнгредиентыОвсяные хлопья — 1 стаканМиндаль (или любые другие орехи) — 0,5 стаканаСемена льна — 2 столовые ложкиСухофрукты (например, изюм, курага, чернослив) — 0,5 стаканаМед — 3 столовые ложкиКокосовая стружка — 2 столовые ложки (по желанию)Соль — щепоткаПриготовлениеВ блендере измельчите миндаль до мелкой крошки.

Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе

Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе
Приготовьте салат на любой праздник или просто побалуйте себя необычным вкусом. ИнгредиентыСемга слабосоленая – 150 гАвокадо – 1 шт.

Курица с рисом по-грузински: рецепт полноценного горячего с гарниром для всей семьи

Курица с рисом по-грузински: рецепт полноценного горячего с гарниром для всей семьи
Курица с рисом по-грузински – это не просто блюдо, а настоящая кулинарная симфония, которая украсит любой стол. Это горячее блюдо сочетает в себе нежность куриного мяса, ароматные специи и насыщенный вкус риса, пропитанного соками птицы. Ингредиенты на 8 порций: • Целая курица — 1 шт.

Выбор читателей

15/11ПтнТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина 15/11ПтнТест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым 15/11ПтнДарина Эрвин и Александр Цекало расстались? Что на самом деле происходит с молодой женой шоумена 14/11ЧтвНедавно родившая Мария Погребняк выступила с громким заявлением 14/11ЧтвСудьба трехэтажной квартиры Валерия Леонтьева рассекречена 15/11ПтнОнкологическое заболевание Кейт Миддлтон породило теорию заговора в британской прессе