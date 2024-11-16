Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд

Закуска: Брускетты с креветками и манго
Ингредиенты
- Багет – 1 шт.
- Креветки крупные – 300 г
- Манго спелое – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Сок лайма – 1 ст. ложка
- Кинза – несколько веточек
- Соль, перец – по вкусу
- Разогрейте духовку до 180°C. Нарежьте багет на тонкие ломтики и слегка поджарьте в духовке до золотистой корочки.
- Обжарьте чеснок в небольшом количестве оливкового масла до появления аромата. Затем добавьте очищенные и промытые креветки. Жарьте их до готовности (около 3-4 минут).
- Нарежьте манго мелкими кубиками. Смешайте манго с соком лайма, мелко нарубленной кинзой, солью и перцем.
- Намажьте каждый кусочек багета смесью из манго, а сверху положите обжаренные креветки. Украсьте брускетты листиками кинзы.
Основное блюдо: Филе миньон с грибным соусом и овощами-гриль
Ингредиенты для мяса
- Филе миньона (говядина) – 2 шт. (по 250 г)
- Оливковое масло – 2 ст. ложки
- Розмарин свежий – 2 веточки
- Чеснок – 2 зубчика
- Морская соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
- Шампиньоны свежие – 200 г
- Лук-шалот – 1 головка
- Белое сухое вино – 100 мл
- Овощной бульон – 150 мл
- Сливки жирные – 80 мл
- Масло сливочное – 20 г
- Тимьян свежий – пара веточек
- Лавровый лист – 1 штука
- Мука пшеничная – 1 ч. ложка
- Сахар – щепотка
- Соль и перец – по вкусу
- Кабачки – 1-2 шт.
- Болгарский перец – 1-2 шт.
- Баклажан – 1-2 шт.
- Цукини – 1-2 шт.
- Оливковое масло
- Итальянские травы – 1 чайная ложка
- Немного бальзамического уксуса
- Мёд – 1 столовая ложка
- Кунжут – по желанию
- Нагрейте сковороду с оливковым маслом. Добавьте розмарин и раздавленный чеснок. Когда они начнут источать аромат, уберите их со сковороды.
- Посолите и поперчите филе миньонов. Обжаривайте мясо на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки. После этого уменьшите огонь и готовьте ещё около 6-7 минут, переворачивая каждые пару минут, чтобы оно оставалось сочным внутри.
- Заверните мясо в фольгу и дайте ему отдохнуть 5-10 минут перед подачей.
- Нарежьте шампиньоны пластинками, лук-шалот мелко порубите.
- Обжарьте лук-шалот в масле до прозрачности, затем добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета.
- Влейте белое вино и тушите, пока жидкость почти полностью не испарится.
- Добавьте овощной бульон, лавровый лист, тимьян и доведите до кипения. Уменьшите огонь, варите 15 минут.
- В отдельной кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и хорошо размешайте. Постепенно введите горячий соус из грибов, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
- Добавьте сливки, сахар, соль и перец. Варите ещё 5-7 минут до загустения.
- Подготовьте овощи: кабачки, болгарский перец, баклажаны и цукини нарежьте длинными полосками.
- Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, итальянскими травами, немного посолите и полейте мёдом.
- Запекайте при температуре 220°C около 15-20 минут, периодически переворачивая.
Десерт: Тирамису с ягодами
Ингредиенты
- Савоярди (итальянское печенье) – 24 шт.
- Сыр маскарпоне – 500 г
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 120 г
- Эспрессо – 400 мл
- Какао-порошок – 2 ст. ложки
- Свежие ягоды (клубника, малина, ежевика) – по вкусу
- Ванильный экстракт – 1 ч. ложка
- Отделите желтки от белков. Взбейте желтки с половиной сахара до кремообразного состояния. Добавьте маскарпоне и ванильный экстракт, тщательно перемешайте.
- Взбейте белки с оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте взбитые белки в сырную массу.
- Заварите эспрессо и остудите его. Опускайте савоярди в кофе на несколько секунд, чтобы они пропитались.
- В форму для тирамису выкладывайте слоями пропитанные савоярди и сырный крем. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
- Поставьте десерт в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь.
- Перед подачей украсьте тирамису какао-порошком и свежими ягодами.