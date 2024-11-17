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Лолита перепела Пугачеву и нарвалась на скандал
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Судьба квартиры Леонтьева рассекречена
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Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"
Лента новостей
Воскресенье
17 ноября
11:32
Прощай, кумир: умер бывший солист "На-На" Владимир Левкин
06:35
Бьюти-наука: чем солнечный свет отличается от солярия, и зачем это надо знать?
03:19
Как избежать выгорания? – 3 эффективные идеи
01:30
Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого
00:19
В жизни вернувшейся на экраны 57-летней Памелы Андерсон предрекли поворотное событие
18:44
Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд
15:22
В одну реку дважды: 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком
13:07
Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная
12:21
Умерла красавица из "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная
12:20
Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром
10:34
Лолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни
09:25
Тест: лишь настоящий грамотей сможет назвать род этих непростых существительных. А вы?
06:19
Триумфальное возвращение: сколько теперь стоят выступления Валерия Леонтьева
03:34
Как перманентный макияж помогает преодолеть последствия болезни и вернуть уверенность: советы и реальные истории
00:26
Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков
21:39
Дарина Эрвин и Александр Цекало расстались? Что на самом деле происходит с молодой женой шоумена
20:12
Певице Славе стало плохо во время выступления: Микроинсульт как будто случился
19:20
Появившийся на публике с молодухой Лепс стал объектом насмешек
16:51
ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина
15:54
Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе
15:45
"Она пела практически для меня": адвокат Абрамова не стал скрывать восхищения от Алсу
14:49
Тест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым
13:26
ТЕСТ: отчетливо ли вы помните имена героев фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром!"
13:01
Детские мероприятия зала "Зарядье" для удобства объединили в единый проект
12:45
Юлия Пересильд появилась в трейлере фантастической драмы "ON и Она"
11:42
В День рециклинга москвичам напомнили важности переработки ненужных вещей
11:17
Сваха: Янковский выбрал Пожарскую на роль жены из-за сходства с матерью
10:24
Только по любви: Бузова объяснила категоричный отказ быть с Киркоровым
09:27
"Не хотела выходить замуж": Муцениеце раскрыла сенсационные данные о браке с Прилучным
06:32
Курица с рисом по-грузински: рецепт полноценного горячего с гарниром для всей семьи
03:21
Онкологическое заболевание Кейт Миддлтон породило теорию заговора в британской прессе
00:11
Покинувшая Россию Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике
20:51
Недавно родившая Мария Погребняк выступила с громким заявлением
20:23
Судьба трехэтажной квартиры Валерия Леонтьева рассекречена
18:25
Лолита перепела Пугачеву и нарвалась на скандал
16:45
ТЕСТ: вспоминаем популярную советскую комедию "Не может быть" Леонида Гайдая
16:15
Запеченные голубцы: простой рецепт, доступный даже неопытному кулинару
16:10
ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"
16:00
Личная охрана, термобелье и "особенный" пункт: райдер Кологривого удивил пользователей Сети
15:59
"Я вас очень прошу": Лолита в день рождения обратилась к россиянам с мольбой
14:50
Тест: проверьте свои знания о сказочной советской комедии "Обыкновенное чудо"
14:03
Стартовали съемки приключенческого фильма "Левша" c Колокольниковым в главной роли
13:42
В Москве обсудили права и возможности инвалидов по зрению в рамках форума "Мир другими глазами"
12:31
"Отчаянным домохозяйкам" исполнилось 20 лет: чем сегодня живут актрисы сериала
11:44
ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих"
11:14
Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане
10:49
Седокова с шикарным букетом роз намекнула на воссоединение с мужем после развода
09:36
Куда сходить в Москве: афиша c 17 по 24 ноября
09:30
Ивлеева устроила публичные разборки с Киркоровым из-за скандальной "головой" вечеринки
06:36
Стейк из семги на гриле: легкий рецепт в азиатском стиле
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Прощай, кумир: умер бывший солист "На-На" Владимир Левкин
25
Трагическую новость сообщила супруга музыканта. Ему было всего 57 лет.
Новость дополняется
Шоу-бизнес в Telegram
17 ноября 2024, 11:32
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Феликс Грозданов
автор
"Дни.ру"
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Фоторепортаж
Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом
Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого
В репертуаре Филиппа Киркорова есть несколько хитов на музыку Игоря Крутого. Но, как признался композитор, он едва не породнился с королем российской эстрады! "В один момент мы чуть не стали родственниками, – признался Игорь Яковлевич.
В жизни вернувшейся на экраны 57-летней Памелы Андерсон предрекли поворотное событие
Памела Андерсон возвращается на экран в новом фильме "Последняя танцовщица", где ее игра уже вызывает бурные обсуждения в мире кино. В этом проекте 57-летняя актриса воплощает образ Шелли – танцовщицы, которая на протяжении трех десятилетий блистала на сценах Лас-Вегаса. Однако судьба распоряжается иначе: после закрытия ее шоу Шелли оказывается в непростой ситуации, сталкиваясь с трудностями и внутренними конфликтами.
В одну реку дважды: 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком
Часто говорят, что разбитую чашку невозможно починить. Но жизнь учит, что возможно все: и чашку склеить, и в одну реку войти дважды. Знаменитости служат ярким подтверждением этому факту. Юлия МеньшоваЮлия Меньшова встретила Игоря Гордина, начинающего актера, и между ними завязался романтический роман, завершившийся свадьбой.
Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная
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