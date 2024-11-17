Прощай, кумир: умер бывший солист "На-На" Владимир Левкин

В жизни вернувшейся на экраны 57-летней Памелы Андерсон предрекли поворотное событие

Памела Андерсон возвращается на экран в новом фильме "Последняя танцовщица", где ее игра уже вызывает бурные обсуждения в мире кино. В этом проекте 57-летняя актриса воплощает образ Шелли – танцовщицы, которая на протяжении трех десятилетий блистала на сценах Лас-Вегаса. Однако судьба распоряжается иначе: после закрытия ее шоу Шелли оказывается в непростой ситуации, сталкиваясь с трудностями и внутренними конфликтами.