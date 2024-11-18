Ограбление Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в королевское поместье проникли неизвестные

Виндзорский замок, известный своей исторической значимостью и великолепием, стал местом неприятного инцидента. 13 октября в королевском поместье, где проживают принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, произошло ограбление.

По сообщениям зарубежных СМИ, двое злоумышленников сумели незаметно проникнуть на территорию замка и совершить дерзкое преступление. Ночью грабители перелезли через двухметровый забор, который окружает замок, и направились к хозяйственной постройке. Их целью стали два автомобиля, которые находились на территории.

В результате они угнали черный пикап и красный квадроцикл, после чего скрылись с места преступления. По информации местной полиции, злоумышленники направились в ближайший город, однако до сих пор их местонахождение не установлено.

По словам источника, грабители, вероятно, заранее наблюдали за замком и знали о наличии автомобилей. Это позволяет предположить, что они тщательно планировали свои действия и были осведомлены о том, как быстро добраться до цели. "Грабители явно изучили территорию и понимали, что делают", — отметил источник.

Сигнализация сработала в момент, когда злоумышленники покидали территорию резиденции через второстепенные ворота. При этом они снесли ворота на своем пути, что свидетельствует о спешке и панике. Охрана, по всей видимости, не дежурила в этом районе, что позволило грабителям действовать без особых помех.