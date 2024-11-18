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Понедельник 18 ноября

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Ограбление Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в королевское поместье проникли неизвестные

Ограбление Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в королевское поместье проникли неизвестные
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Виндзорский замок, известный своей исторической значимостью и великолепием, стал местом неприятного инцидента. 13 октября в королевском поместье, где проживают принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми, произошло ограбление.

По сообщениям зарубежных СМИ, двое злоумышленников сумели незаметно проникнуть на территорию замка и совершить дерзкое преступление. Ночью грабители перелезли через двухметровый забор, который окружает замок, и направились к хозяйственной постройке. Их целью стали два автомобиля, которые находились на территории.

В результате они угнали черный пикап и красный квадроцикл, после чего скрылись с места преступления. По информации местной полиции, злоумышленники направились в ближайший город, однако до сих пор их местонахождение не установлено.

По словам источника, грабители, вероятно, заранее наблюдали за замком и знали о наличии автомобилей. Это позволяет предположить, что они тщательно планировали свои действия и были осведомлены о том, как быстро добраться до цели. "Грабители явно изучили территорию и понимали, что делают", — отметил источник.

Сигнализация сработала в момент, когда злоумышленники покидали территорию резиденции через второстепенные ворота. При этом они снесли ворота на своем пути, что свидетельствует о спешке и панике. Охрана, по всей видимости, не дежурила в этом районе, что позволило грабителям действовать без особых помех.

Шоу-бизнес в Telegram

18 ноября 2024, 21:51
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Кадр: YouTube
TMZ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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