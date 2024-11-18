Жюльен с курицей, грибами и сыром: рецепт для приятного вечера с близкими

Жюльен – это один из тех кулинарных шедевров, которые мгновенно становятся любимыми на любом столе. Нежный, сытный и ароматный, он прекрасно подходит для торжественных случаев.

Ингредиенты на 4-6 порций:

• Филе бедра курицы — 700 г

• Грибы шампиньоны — 400 г

• Молоко цельное (3,2%) — 400 мл

• Сыр тильзитер — 100 г

• Мука пшеничная — 30 г

• Сливочное масло — 40 г

• Орегано сухой — 1/3 ч. л. или по вкусу

• Свежий базилик — по вкусу

• Репчатый лук — 1 шт.

• Соль и черный молотый перец — по вкусу

• Растительное масло для жарки — 1-2 ст. л.

Приготовление:

Шаг 1: Начните с подготовки лука. Очистите его и разрежьте пополам. Выложите половинки на разогретую сковороду срезом вниз и слегка подрумяньте до золотистого цвета. Это придаст вашему жюльену особый аромат.

Шаг 2: В небольшой кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и обжаривайте смесь, помешивая, до появления золотистого оттенка. Это основа вашего соуса бешамель.

Шаг 3: Постепенно влейте молоко, не забывая тщательно перемешивать, чтобы избежать комочков. Добавьте печёный лук и черный молотый перец. Готовьте соус до загустения, периодически помешивая. После этого дайте ему настояться около 20-30 минут, а затем уберите лук.

Шаг 4: Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, а грибы — тонкими слайсами. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки. Затем добавьте грибы, посолите и продолжайте жарить до готовности.

Шаг 5: Натрите сыр на крупной тёрке. Выложите обжаренные курицу и грибы в кокотницы, залейте их соусом и посыпьте тертым сыром. Запекайте в предварительно разогретой до 180 ℃ духовке около 15 минут до образования аппетитной сырной корочки. При подаче украсить свежим базиликом.

Этот жюльен станет настоящим украшением вашего стола и порадует гостей своим насыщенным вкусом и ароматом. Наслаждайтесь!