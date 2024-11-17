Отменное жаркое в горшочках: пальчики оближешь

Бьюти-наука: чем солнечный свет отличается от солярия, и зачем это надо знать?

Бьюти-эксперт Юлианна Винер делится с читателями Дни.ру секретами красоты. Солнечный свет и солярий представляют собой два источника ультрафиолетового излучения (УФ), и понимание их отличий является ключевым фактором для здоровья и ухода за кожей.