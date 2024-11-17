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Воскресенье 17 ноября

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Нарядившаяся Меган Маркл вышла в свет без мужа и с другим мужчиной

Нарядившаяся Меган Маркл вышла в свет без мужа и с другим мужчиной
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Меган Маркл вновь привлекла внимание общественности. Герцогиня появилась на стильной вечеринке в Лос-Анджелесе без принца Гарри.

43-летняя бывшая актриса выбрала для выхода наряд, который подчеркивал ее утонченный вкус и уверенность. Мероприятие было посвящено презентации последней инвестиции Меган — коллекции средств для ухода за волосами, созданной ее близкой подругой, известным парикмахером Кэди Ли.

Вечеринка проходила на крыше модного ресторана, что создавало особую атмосферу для встречи. Меган снова продемонстрировала свое чувство стиля, выбрав черный костюм-двойку, состоящий из корсетного топа без бретелек с открытыми плечами и декольте в форме сердца, а также идеальных по крою брюк со стрелками. Образ герцогини завершили изящные босоножки на шпильке, которые добавили элегантности ее внешнему виду.

Меган дополнила свой наряд золотыми серьгами, нежным ожерельем и несколькими кольцами, подчеркивающими ее стиль. Ее макияж был выполнен в гламурном стиле, а волосы были уложены вьющимися локонами и свободно струились по плечам, создавая романтичный образ.

На вечеринке Меган сопровождал близкий друг — визажист Дэниел Мартин, который также делал ей макияж на свадьбе с принцем Гарри в 2018 году. Кэди Ли, основательница новой коллекции, выглядела великолепно в облегающем платье рубинового цвета. Вместе с ними позировал звездный парикмахер Серж Норманд, который также дружит с герцогиней и делал ей прическу на королевской церемонии в Лондоне.

Кэди Ли и ее подруга Мика Харрис открыли свой салон в Венеции, где обслуживают множество знаменитостей, включая Джулию Робертс и Брэда Питта. Меган регулярно посещает салон Кэди для поддержания здоровья своих волос и их блеска. Стоимость полного окрашивания составляет 550 долларов.

Герцогиня выразила гордость за свою инвестицию в проект Кэди: «Я так горжусь тем, что инвестирую в Кади как друг и как женщина-основательница. Она знает толк в уходе за волосами, и ее коллекция Highbrow Hippie — идеальное тому подтверждение», — цитирует Daily Mail Меган.

После того как супруги сложили полномочия и переехали в США в 2020 году, они лишились финансирования от королевской семьи и теперь вынуждены зарабатывать самостоятельно. Меган активно инвестирует в различные проекты, включая модный бренд овсяного латте и производителя сумок.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2024, 16:04
Меган Маркл. Кадр: YouTube
Daily Mail✓ Надежный источник

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