18 ноября – день рождения Деда Мороза: вспоминаем,кто из звезд лучше всех воплотил эту роль в кино

Новый год в России невозможно представить без Деда Мороза – символа зимнего праздника и волшебства. Этот персонаж стал неотъемлемой частью культурного наследия страны, и множество талантливых актеров воплотили его образ на экране. Давайте рассмотрим пятерых известных российских артистов, которые подарили жизнь Деду Морозу в кино и театре.



18 ноября в России отмечают День рождения Деда Мороза — персонажа, символизирующего зимнее волшебство. Согласно преданию, именно в этот день в его родном городе Великий Устюг зима окончательно вступает в свои права, и начинаются первые морозные дни.



Первое упоминание о добром волшебнике встречается в детской книге "Сказки дедушки Иринея" В.Ф. Одоевского, изданной в 1840 году. С 1936 года он стал неотъемлемым героем новогодних торжеств. Сегодня, когда до Нового года осталось менее месяца, давайте вспомним самые яркие новогодние фильмы, в которых любимые актеры великолепно воплотили образ Деда Мороза. Признаемся, некоторые из этих картин оказались для нас неожиданными находками.

Александр Хвыля. "Морозко"

Александр Хвыля в фильме "Морозко", снятом режиссером Александром Роу, стал эталонным Дедом Морозом советской эпохи. Его волшебное воплощение в этой картине стало настоящей классикой. После выхода фильма Хвыля долгое время оставался любимым Дедом Морозом на главной елке страны в Кремле. Фильм завоевал гран-при Венецианского кинофестиваля в 1965 году. Спустя более чем 50 лет картина продолжает оставаться одним из самых любимых новогодних фильмов, который с удовольствием смотрят и взрослые, и дети.

Игорь Ефимов, "Новогодние приключения Маши и Вити"

Эта увлекательная детская сказка рассказывает о захватывающих приключениях школьников Вити и Маши, которые накануне Нового года встречаются с настоящим Дедом Морозом. Вместе они отправляются спасать похищенную злым Кощеем Снегурочку. Роль зимнего волшебника блестяще исполнил актер и мастер дубляжа Игорь Ефимов. Голосом Игоря Ефимова говорят персонажи таких популярных мультфильмов, как "Мулан" и "История игрушек 2". Хотя в кино его чаще можно увидеть в эпизодах, его образ доброго и справедливого Деда Мороза в фильме "Новогоднее приключение", вышедшем в 1975 году, оставил яркий след в сердцах зрителей.

Леонид Куравлев, "Новогодняя история"

Леонида Куравлева, известного по более чем двум сотням ролей, нельзя обойти вниманием за его роль Деда Мороза в комедии "Новогодний рассказ". В этом малоизвестном сегодня фильме на студии Горького появляется настоящий зимний волшебник, который помогает героям справляться со злыми силами и исполняет их сокровенные мечты. Примечательно, что в этом фильме состоялся дебют талантливой актрисы Елены Пановой. Впрочем, для Куравлева появление в новогоднем кино не впервые. Он также сыграл инспектора Грандена в новогодней детективной комедии "Ищите женщину".



Гоша Куценко, "Четвертое желание"

Этот фильм напоминает зрителям о важности веры в чудо, утверждая, что оно непременно произойдет. Еще одна волшебная новогодняя история, наполненная атмосферой праздника и поднимающая настроение. Главная героиня, в исполнении Марии Порошиной, случайно оказывается в маленьком сибирском городке перед Новым годом и встречает там настоящего, хотя и немного уставшего от жизни, Деда Мороза, превосходно сыгранного Гошей Куценко. Путешествуя по сибирской тайге и отмечая Новый год, героиня переживает незабываемые приключения, которые заставляют ее переосмыслить свою жизнь. "Четвертое желание" мягко напоминает о детских мечтах и вере в волшебство, которую важно сохранять в своем сердце

Андрей Мягков, "Кто приходит в зимний вечер"

Без участия Андрея Мягкова сложно представить себе Новый год. В 2006 году зрители увидели его в роли несчастного актера, который подрабатывает Дедом Морозом в преддверии праздника, в фильме "Кто приходит в зимний вечер". Благодаря своему герою, в картине разворачиваются веселые и забавные приключения, приводящие к настоящему новогоднему чуду. Этот фильм окунет вас в атмосферу волшебства и напомнит, что в канун Нового года с хорошими людьми случаются удивительные вещи.

Константин Лавроненко, "Откройте, Дед Мороз!"

Увлекательная новогодняя мелодрама "Откройте, Дед Мороз!", наполненная чудесами и добротой. Любовь Толкалина играет главную роль женщины, собирающейся отметить Новый год со своим маленьким сыном Гришей, который с нетерпением ожидает прихода Деда Мороза. Константин Лавроненко в роли зимнего волшебника создает настоящую атмосферу магии и исполняет заветные желания героев. Этот фильм погрузит вас в новогоднюю сказку с интригующим детективным сюжетом, который обязательно закончится настоящим чудом.

Егор Бероев, "Дед Мороз поневоле"

Телефильм "Дед Мороз поневоле" покажет историю, полную новогодних чудес, с участием звездной пары — Ксении Алферовой и Егора Бероева. Герой, встретив девушку своей мечты, оказывается втянут в веселую и волшебную авантюру, приняв на себя роль Деда Мороза. Благодаря этим приключениям, он меняет свое отношение к новогодним чудесам и в конце концов обретает не только любовь, но и способность творить волшебство сам.

Александр Балуев, "Снежный ангел"

"Снежный ангел" — это новогодняя сказка о любви и вере в чудеса, преодолевающих одиночество. Героиня мечтает найти своего идеального мужчину и встречает романтичного волшебника, которого сыграл Александр Балуев. Этот фильм, идеальный для семейного просмотра, наполнен праздничной атмосферой, забавными шутками и отличной игрой актеров, включая юную Анастасию Добрынину, которой тогда было всего девять лет.

Константин Хабенский, "Ирония судьбы. Продолжение"

Спустя более 30 лет после успеха оригинальной "Иронии судьбы", в 2007 году Константин Хабенский представил зрителям продолжение легендарного новогоднего хита — "Ирония судьбы. Продолжение". История Жени Лукашина и Нади Шевелевой получила неожиданное развитие: их взрослые дети снова пересеклись, переплелись их судьбы в новом свете. Фильм возвращает зрителям атмосферу новогоднего волшебства, а возвращение любимых актеров из первой части добавляет нотку ностальгии.

Федор Бондарчук, "Дед Мороз. Битва магов"

Перед Новым 2017 годом на экраны вышел фильм "Дед Мороз. Битва магов", где главную роль исполнил Федор Бондарчук. В этой картине предлагается новый взгляд на мир Деда Мороза, его помощников-магов и их битву с темными силами. Школьница Маша, оказавшись в центре событий, становится ключевой фигурой в борьбе за добро. Фильм сочетает в себе не только новогоднее волшебство, но и оригинальную мифологию, язык магов и невероятные приключения, которые увлечет не только детей, но и взрослых, верящих в чудеса.