Гагарина вынуждена пойти на решительный шаг после скандального инцидента с Глюкозой

Полина Гагарина приняла решение внести изменения в свой райдер. Известная российская певица убрала из него крепкие спиртные напитки.

Этот шаг стал реакцией на недавний скандал, связанный с концертом другой артистки, Глюкозы, который прошел в Красноярске. До этого в райдере Гагариной можно было найти не только традиционные закуски, такие как мясные и сырные тарелки, но и алкогольные напитки: 2-летний виски, шампанское стоимостью 25 тысяч рублей и пол-литровую бутылку коньяка.

Однако после инцидента с Глюкозой, который вызвал широкий резонанс в СМИ и обществе, артистка решила пересмотреть свои требования. Теперь в ее списке остались лишь красное и белое вина.

Информация о том, что Гагарина сократила количество спиртного в своем райдере, стала темой обсуждения среди поклонников и журналистов. Это решение символизирует более серьезный подход к своему имиджу и профессиональной деятельности. Кроме того, стало известно, что стоимость рекламной съемки с участием певицы составляет 11 миллионов рублей. За размещение прав на использование ее образа придется заплатить 22 миллиона рублей за месяц или 45 миллионов за полгода.

Стоит отметить, что скандал с Глюкозой произошел 20 июля во время ее концерта в Красноярске. По словам очевидцев, артистка не смогла удержать ноты и демонстрировала странное поведение на сцене. Позже она объяснила свои действия тем, что принимала антидепрессанты и снотворные. Этот инцидент вызвал бурную реакцию публики и поставил под сомнение профессионализм исполнителей.