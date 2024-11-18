ТЕСТ: постарайтесь угадать звезд советской эстрады по факту из их биографии

Советская эстрада подарила нам множество замечательных исполнителей и прекрасных песен. Их знают и любят несколько поколений слушателей. Попробуйте угадать звезд советской эстрады по факту из их биографии. С тестом на знание фильмов Эльдар Рязанова вы справились отлично!

1. У этой певицы было пять мужей. С четвертым разница в возрасте составляла 18 лет, а с пятым – уже 27 лет.

А. Алла Пугачева;

Б. Эдита Пьеха;

В. Лолита Милявская;

2. Третьим мужем этой певицы был музыкальный продюсер и клавишник Владимир Дубовицкий, который потом женился на Татьяне Овсиенко.

А. Алена Апина;

Б. Ирина Аллегрова;

В. Валентина Толкунова.

3. От рождения эта певица носила фамилию Кудельман, потом стала Миончинской. Но мы знаем ее под именем...

А. ...Маша Распутина;

Б. ...Светлана Разина;

В. ...Лариса Долина.

4. Эта певица родилась в Грузии в армянской семье врачей. Она дважды участвовала в программе "Музыкальный ринг", а на фестивале "Песня года" получила специальный приз "За сохранение творческой индивидуальности".

А. Тамара Гвердцители;

Б. Ирина Отиева;

В. Нани Брегвадзе.

5. Эта певица получила гран-при Международного фестиваля песни "Сопот—1976". Девять раз ее вызывали на заключительном концерте и заставили петь "на бис".

А. Алла Пугачева;

Б. Ирина Понаровская;

В. Лайма Вайкуле.

6. В 1974 году, еще будучи студенткой, в стенах "Гнесинки" эта певица сформировала свой коллектив. Который успешно существует и сегодня.

А. Надежда Кадышева;

Б. Надежда Бабкина;

В. Наталия Гулькина.

ОТВЕТЫ

1. А. Алла Пугачева;

2. Б. Ирина Аллегрова;

3. В. ...Лариса Долина.

4. Б. Ирина Отиева;

5. Б. Ирина Понаровская;

6. Б. Надежда Бабкина;