ТЕСТ: постарайтесь угадать звезд советской эстрады по факту из их биографии

1. У этой певицы было пять мужей. С четвертым разница в возрасте составляла 18 лет, а с пятым – уже 27 лет.
А. Алла Пугачева;
Б. Эдита Пьеха;
В. Лолита Милявская;
2. Третьим мужем этой певицы был музыкальный продюсер и клавишник Владимир Дубовицкий, который потом женился на Татьяне Овсиенко.
А. Алена Апина;
Б. Ирина Аллегрова;
В. Валентина Толкунова.
3. От рождения эта певица носила фамилию Кудельман, потом стала Миончинской. Но мы знаем ее под именем...
А. ...Маша Распутина;
Б. ...Светлана Разина;
В. ...Лариса Долина.
4. Эта певица родилась в Грузии в армянской семье врачей. Она дважды участвовала в программе "Музыкальный ринг", а на фестивале "Песня года" получила специальный приз "За сохранение творческой индивидуальности".
А. Тамара Гвердцители;
Б. Ирина Отиева;
В. Нани Брегвадзе.
5. Эта певица получила гран-при Международного фестиваля песни "Сопот—1976". Девять раз ее вызывали на заключительном концерте и заставили петь "на бис".
А. Алла Пугачева;
Б. Ирина Понаровская;
В. Лайма Вайкуле.
6. В 1974 году, еще будучи студенткой, в стенах "Гнесинки" эта певица сформировала свой коллектив. Который успешно существует и сегодня.
А. Надежда Кадышева;
Б. Надежда Бабкина;
В. Наталия Гулькина.
ОТВЕТЫ
1. А. Алла Пугачева;
2. Б. Ирина Аллегрова;
3. В. ...Лариса Долина.
4. Б. Ирина Отиева;
5. Б. Ирина Понаровская;
6. Б. Надежда Бабкина;