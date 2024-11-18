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Понедельник 18 ноября

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В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого

В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого
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Советуем побаловать себя домашним мороженым по нашему рецепту, которое понравится как взрослым, так и детям.

Домашнее мороженое – это вкусное лакомство, которое можно приготовить без особых усилий.

Ингредиенты
  • Молоко – 500 мл
  • Сливки (жирность 33%) – 250 мл
  • Сахар – 150 г
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • Яичные желтки – 6 шт.
Приготовление
  1. Подготовьте яичные желтки: Отделите желтки от белков. Белки можно использовать для других рецептов, а желтки понадобятся для приготовления крема.
  2. Смешайте молоко и сливки: В кастрюлю налейте молоко и сливки. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения, но не кипятите.
  3. Взбейте желтки с сахаром: В отдельной миске взбейте яичные желтки с сахаром до получения светлой кремообразной массы.
  4. Добавьте горячую смесь к желткам: Постепенно влейте горячее молоко со сливками в яичную массу, постоянно помешивая венчиком. Это нужно делать медленно, чтобы яйца не свернулись.
  5. Верните смесь на плиту: Перелейте полученную смесь обратно в кастрюлю и поставьте на слабый огонь. Постоянно помешивайте, пока масса не загустеет и не станет похожа на густой крем. Важно не доводить до кипения!
  6. Охладите смесь: Снимите кастрюлю с огня и дайте смеси остыть до комнатной температуры. Добавьте ванильный экстракт и хорошо перемешайте.
  7. Заморозьте: Переложите смесь в контейнер и поместите в морозильник. Каждые 30 минут перемешивайте мороженое, чтобы избежать образования кристаллов льда. Повторяйте этот процесс в течение 3-4 часов.
  8. Готово! Когда мороженое полностью замерзнет, оно готово к подаче. Можно украсить его ягодами, шоколадом или орехами по желанию.

Приятного аппетита!

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18 ноября 2024, 10:20
Фото: freepik.com
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Фоторепортаж

Вкуснейшая выпечка к чаю: 3 простых рецепта с творогом / ягодами / сгущенкой

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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