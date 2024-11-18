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Понедельник 18 ноября

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"Можно и в монастырь пойти": Чулпан Хаматова готова на крайние меры

"Можно и в монастырь пойти": Чулпан Хаматова готова на крайние меры
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Чулпан Хаматова переживает не самые лучшие времена в своей жизни.

Чулпан Хаматова столкнулась с проблемой продления вида на жительство в Латвии, что вынуждает ее рассмотреть радикальные шаги. Изначально актриса планировала переезд в другое государство, однако сейчас она рассматривает вариант ухода в монастырь.

Хаматова призналась, что получение ВНЖ стало невозможным. Она готова на крайние меры и даже заявила о готовности принять постриг, поскольку религиозная деятельность предоставляет иностранцам законное основание для длительного проживания в стране.

"Можно и в монастырь пойти", — прокомментировала актриса.

Напомним, что в прошлом десятилетии Хаматова приобрела недвижимость в одном из элитных поселков близ Риги, что позволило ей ранее успешно оформить ВНЖ. Однако сегодня эти обстоятельства уже не играют роли.

"Землю покупала, дом строила... Но все аннулировано. Больше это не повод для продления", — сетует актриса.

Карьера Хаматовой за границей также складывается непросто. Ее уволили из Национального театра, после чего она выразила готовность покинуть Латвию при необходимости. Актриса еще не освоила местный язык и вскоре предстоит сдача экзамена на знание латышского.

Напомним, ранее актрисе пришлось выступать в ангаре, поскольку ее изгнали из национального театра Риги. Хаматова жаловалась, что жизнь в Латвии тяжела и полна испытаний, но о возвращении в Россию речи не заводила, заявив, что если нужно, ради выживания, она готова даже работать в такси.

Шоу-бизнес в Telegram

18 ноября 2024, 10:42
Чулпан Хаматова. Фото: YouTube / @skazhigordeevoy
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Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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