Умер бывший солист "На-На" Левкин Тесты Отец Киркорова стал ухлестывать за мамой Крутого Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

Лента новостей

Понедельник 18 ноября

18:38"Востребован был и остается": назван впечатляющий гонорар Пьехи за выход на сцену 16:32Куклачев экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами 15:37Гагарина вынуждена пойти на решительный шаг после скандального инцидента с Глюкозой 15:05Названы точное место и время прощания с Левкиным из "На-На" 13:47ТЕСТ: сможете ли угадать фильм по кадру с Олегом Табаковым 12:09"Перебор": пережившая отмену Лолита объяснила сыр-бор вокруг "голой" вечерики 11:40Иноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой 11:01Господи, помилуй: как теперь выглядит утонувшая сразу после похорон могила Добрынина 10:42"Можно и в монастырь пойти": Чулпан Хаматова готова на крайние меры 10:20В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого 10:10ТЕСТ: постарайтесь угадать звезд советской эстрады по факту из их биографии 10:08ТЕСТ: попробуйте угадать фильмы с Людмилой Гурченко лишь по одному кадру 10:04В семье певицы Валерии ожидается пополнение 08:56Двухэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина 06:45Жюльен с курицей, грибами и сыром: рецепт для приятного вечера с близкими 03:17Проблемы с дыханием после еды: в чем причина? 00:0118 ноября – день рождения Деда Мороза: вспоминаем,кто из звезд лучше всех воплотил эту роль в кино 21:15Отменное жаркое в горшочках: пальчики оближешь 20:38Алибасов прервал молчание после смерти Левкина и выступил с заявлением 16:04Нарядившаяся Меган Маркл вышла в свет без мужа и с другим мужчиной 12:21Мартину Скорсезе – 82: от этих культовых фильмов режиссера невозможно оторваться 11:32Прощай, кумир: умер бывший солист "На-На" Владимир Левкин 06:35Бьюти-наука: чем солнечный свет отличается от солярия, и зачем это надо знать? 03:19Как избежать выгорания? – 3 эффективные идеи 01:30Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого 00:19В жизни вернувшейся на экраны 57-летней Памелы Андерсон предрекли поворотное событие 18:44Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд 15:22В одну реку дважды: 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком 13:07Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная 12:21Умерла красавица из "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная 12:20Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром 10:34Лолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни 09:25Тест: лишь настоящий грамотей сможет назвать род этих непростых существительных. А вы? 06:19Триумфальное возвращение: сколько теперь стоят выступления Валерия Леонтьева 03:34Как перманентный макияж помогает преодолеть последствия болезни и вернуть уверенность: советы и реальные истории 00:26Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков 21:39Дарина Эрвин и Александр Цекало расстались? Что на самом деле происходит с молодой женой шоумена 20:12Певице Славе стало плохо во время выступления: Микроинсульт как будто случился 19:20Появившийся на публике с молодухой Лепс стал объектом насмешек 16:51ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина 15:54Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе 15:45"Она пела практически для меня": адвокат Абрамова не стал скрывать восхищения от Алсу 14:49Тест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым 13:26ТЕСТ: отчетливо ли вы помните имена героев фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром!" 13:01Детские мероприятия зала "Зарядье" для удобства объединили в единый проект 12:45Юлия Пересильд появилась в трейлере фантастической драмы "ON и Она" 11:42В День рециклинга москвичам напомнили важности переработки ненужных вещей 11:17Сваха: Янковский выбрал Пожарскую на роль жены из-за сходства с матерью 10:24Только по любви: Бузова объяснила категоричный отказ быть с Киркоровым 09:27 "Не хотела выходить замуж": Муцениеце раскрыла сенсационные данные о браке с Прилучным
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

"Востребован был и остается": назван впечатляющий гонорар Пьехи за выход на сцену

"Востребован был и остается": назван впечатляющий гонорар Пьехи за выход на сцену
195

Продюсер Сергей Дворцов недавно поделился интересными подробностями о гонорарах популярного певца Стаса Пьехи. Сумма способна впечатлить.

По словам Дворцова, стоимость одного выступления артиста составляет не менее 2,5 миллиона рублей, особенно когда речь идет о корпоративных мероприятиях в Москве. Это подтверждает высокий уровень востребованности Пьехи на музыкальной арене, несмотря на изменения в музыкальной индустрии и различные вызовы, с которыми сталкиваются артисты.

Дворцов отметил, что Стас Пьеха продолжает оставаться актуальным исполнителем, и его концерты пользуются большим спросом. "Заказывают часто, несмотря ни на что", — подчеркнул продюсер. Он выразил уверенность в том, что у певца впереди много новых хитов, которые только начинают появляться. Это свидетельствует о том, что карьера Пьехи не только не завершена, но и находится на новом витке развития.

Музыка Стаса Пьехи всегда привлекала внимание слушателей благодаря своему разнообразию и эмоциональной глубине. Продюсер также отметил, что в данный момент у артиста происходит творческая перетрансформация, что открывает новые горизонты для его карьеры. "Не думаю, что у него пик карьеры позади", — добавил Дворцов, подчеркивая, что у Пьехи есть все шансы на дальнейший успех.


Шоу-бизнес в Telegram

18 ноября 2024, 18:38
Стас Пьеха. Фото: соцсети
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

МакSим, Топалов, Пьеха: звезды, признавшиеся в своих зависимостях

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Стремящийся искупить грехи Стас Пьеха решился на серьезный шаг

Бывшая возлюбленная раскрыла подноготную расставания с Пьехой
Стас Пятрасович Пьеха

Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

Куклачев экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами

Куклачев экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами
Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева доставили в кардиоцентр из-за проблем с сосудами. 75-летний клоун обратился за медицинской помощью и сейчас проходит обследование, а также курс терапии. Это не первый случай, когда артист сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем.

Гагарина вынуждена пойти на решительный шаг после скандального инцидента с Глюкозой

Гагарина вынуждена пойти на решительный шаг после скандального инцидента с Глюкозой
Полина Гагарина приняла решение внести изменения в свой райдер. Известная российская певица убрала из него крепкие спиртные напитки. Этот шаг стал реакцией на недавний скандал, связанный с концертом другой артистки, Глюкозы, который прошел в Красноярске.

Названы точное место и время прощания с Левкиным из "На-На"

Названы точное место и время прощания с Левкиным из "На-На"
Во вторник, 19 ноября, поклонники просятся с музыкантом Владимиром Левкиным. Стали известны подробности. Панихида по Владимиру Левкину состоится в большом зале похоронного дома "Троекурово".

"Перебор": пережившая отмену Лолита объяснила сыр-бор вокруг "голой" вечерики

"Перебор": пережившая отмену Лолита объяснила сыр-бор вокруг "голой" вечерики
Почти год прошел со дня печально известной "голой" вечеринки у Анастасии Ивлеевой. Уроки извлечены, выводы сделаны, артисты наказаны. А что сегодня думает о том злополучном вечере одна из его участниц – Лолита? "Мне кажется, наше общество чересчур стало перестраховываться, это своего рода болезнь роста, – рассуждает певица.

Иноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой

Иноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой
Максим Галкин* поделился с подписчиками своим желанием. Максим Галкин* недавно поделился в своем блоге желанием поскорее завершить серию рабочих поездок и вернуться к своей семье.

Выбор читателей

17/11ВскШанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого 17/11ВскПрощай, кумир: умер бывший солист "На-На" Владимир Левкин 18/11ПндИноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой 17/11ВскНарядившаяся Меган Маркл вышла в свет без мужа и с другим мужчиной 17/11ВскАлибасов прервал молчание после смерти Левкина и выступил с заявлением 18/11ПндДвухэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина