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Вслед за Леонтьевым: Басков сделал важное заявление

Вслед за Леонтьевым: Басков сделал важное заявление
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Николай Басков сообщил о своем решении.

Николай Басков вслед за Валерием Леонтьевым сделал важное заявление. Теперь стоимость его выступления на новогодних корпоративах вырастет на 1 миллион рублей. Ранее цены на праздничные дни поднял Леонтьев.

Заказчикам Баскова придется выложить за 40-минутное выступление "золотого голоса России" 6 миллионов рублей. Как сообщают СМИ, в сентябре за аналогичный по продолжительности концерт Басков запрашивал 5 миллионов рублей. Кроме того, райдер певца столь же внушителен.

Для сопровождения ему требуется внушительный штат сотрудников из 27 человек, включая девятерых музыкантов, шестерых танцоров, двух администраторов. Кроме музыкантов, танцоров и администраторов, в состав также входит охрана, водители, костюмеры, собственный визажист, стилист и директор. Организатору мероприятия надо быть в курсе, что для передвижения такой бригаде требуется 12 автомобилей, поэтому стоит предусмотреть парковочные места.

К своей гримерке у артиста нет особых требований: там должно быть тепло и светло. На столе он ждет горячие блюда, нарезки из мяса и фруктов, мед и лимон. К этому простому списку прилагается бутылка шампанского Moеt & Chandon Rose Imperial Brut объемом 0,7 литра.

Если же блондину предложат вести мероприятие, то гонорар увеличится на два миллиона по сравнению с осенними расценками. За 10 миллионов рублей Николай проведет ваше событие, но не более шести часов.

Напомним, Валерий Леонтьев, который в начале года заявил о прекращении концертной деятельности, не отказывается выступать на частных мероприятиях. Цена его выступления составит 15 миллионов рублей вместо 10 миллионов ранее. Для проведения предновогодних мероприятий в России Леонтьев выставляет особые условия: самый дорогой номер в отеле, расходы на перелет, элитный автомобиль, мясная нарезка к виски и 300 долларов на мелкие траты.

К слову, новогодние праздники всегда предполагают некоторое повышение цен. Если заказчики готовы заплатить баснословные суммы, чтобы увидеть и услышать любимых артистов, то предложение не заставит себя ждать.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2024, 00:09
Николай Басков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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