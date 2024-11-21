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Четверг 21 ноября

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Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку

Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку
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Вот простой рецепт классического бисквитного торта с кремом из сметаны и сахара. Этот торт готовится легко и быстро, а результат порадует вас своим нежным вкусом!

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука — 200 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Ванильный сахар — 1 пакетик (10 г)
  • Щепотка соли
Для крема:
  • Сметана — 500 мл (20% жирности)
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Ванилин — на кончике ножа
Дополнительно:
  • Свежие ягоды или фрукты для украшения (например, клубника, малина, бананы)
Приготовление
  1. Подготовка духовки и формы:
    • Разогрейте духовку до 180°C.
    • Подготовьте форму для выпечки диаметром около 22 см. Застелите дно пергаментной бумагой и слегка смажьте стенки сливочным маслом.
  2. Приготовление теста:
    • В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до образования пышной светлой массы. Это займет примерно 7-10 минут.
    • Просейте муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли прямо в яичную массу. Аккуратно перемешивайте снизу вверх, чтобы сохранить воздушность теста.
  3. Выпекание коржей:
    • Вылейте тесто в подготовленную форму и поставьте в разогретую духовку.
    • Выпекайте при температуре 180°C около 30-35 минут, пока верхушка не станет золотистой, а зубочистка, вставленная в центр коржа, выйдет сухой.
    • Готовый корж достаньте из духовки, дайте ему немного остыть в форме, затем выньте и полностью охладите на решетке.
  4. Крем:
    • Взбейте сметану с сахарной пудрой и ванилином до однородной консистенции. Крем должен стать густым и гладким.
  5. Сборка торта:
    • Остывший корж разрежьте вдоль на два слоя.
    • Нижний слой выложите на блюдо и обильно смажьте кремом.
    • Накройте вторым слоем и снова нанесите крем сверху и по бокам торта.
    • Украсьте торт свежими ягодами или фруктами по своему вкусу.
  6. Охлаждение:
    • Поставьте торт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он пропитался и стал еще более нежным.

Приятного аппетита!

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21 ноября 2024, 03:40
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