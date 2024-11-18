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Вторник 19 ноября

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Ресторатор №1: история становления Тамаза Гомиашвили

Ресторатор №1: история становления Тамаза Гомиашвили
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В мире ресторанного бизнеса свои герои, и сегодня самый обсуждаемый из них – Тамаз Гомиашвили. Этого талантливого предпринимателя и ресторатора не знает разве лишь тот, кто ни разу не ходил по ресторанам. И если вы любите вкусно поесть – о его заведениях вы точно слышали и бывали хотя бы в одном из них.

Гомиашвили – современная звезда заведений высокой кухни. Рестораны под его управлением получают самую высокую оценку гастро-критиков и входят в гид Мишлен – известнейший путеводитель для гурманов по лучшим ресторанам мира. Сегодня среди гостей заведений Тамаза можно увидеть топовых голливудских звезд и известных во всем мире политиков, спортсменов и других медиаперсон, например, бойцов UFC Марвина Веттори, Гигу Чикадзе и многих других.

Тамаз Гомиашвили не просто ресторатор, его сильная сторона, которая делает его уникальным специалистом – это понимание маркетинга и менеджмента. Мало того, что Гомиашвили может сам вместо шефа составить меню, которое сделает ресторан востребованным, так он еще и раскрутит этот ресторан за счет маркетинговых стратегий, создания атмосферы, фишек заведения и т.д. Это нужно, чтобы выделяться среди конкурентов, уверен Тамаз. Сегодня уже недостаточно просто предложить вкусную еду и хороший сервис, нужно быть готовым предоставить своим посетителям нечто большее.

Таким спектром навыков не обладает ни один другой специалист, не побоимся этого слова — во всем мире! Гомиашвили — уникум ресторанной индустрии и абсолютный лидер в своем сегменте. Иначе чем еще объяснить такой ошеломительный успех любого места, к которому прикасается его рука?!

Начинал Тамаз с управления семейными ресторанами, но его страсть к инновациям и кулинарному искусству привела к созданию успешных проектов в Лос-Анджелесе, Софии и Ницце. Конечно, это было непросто. Тамазу пришлось пересмотреть маркетинговые стратегии, изучить опыт ведущих мировых сетей, но в итоге, он создал свой, авторский бизнес-путь, который сегодня выводит каждое его новое заведение в топ лучших и помогает собирать престижные награды одну за другой.

Кстати, про награды. Пожалуй, Тамаза можно назвать одним из самых титулованных рестораторов в мире. Перечислим только некоторые из тех, что хранятся у него на почетных местах: награда Wine Spectator, которую Тамаз получал аж три года подряд в Лос-Анджелесе. Там же ему вручили Star Wine List в 2021. Много наград Тамаз получил вместе со своим проектом Порто Мальтезе: он был признан "Менеджером года 2022", а само заведение победило в номинации Seafood Restaurant по версии Millennium Art Events. Также заведение Тамаза выиграло в номинации "Ресторан года" от Lifestyle Awards в 2018 и 2019, забрало награду «Ресторан года» в 2022 и 2023 от Vip Awards, награду от портала Takeaway.com Awards в 2020, и, наконец, AWARD OF EXCELLENCE "ГОСТ". Помимо всего прочего, Тамаз прошел профессиональное обучение и стал сертифицированным сомелье. Также Тамаз является почетным членом Гастрономической Ассоциации Грузии, а также членом Global Business & Finance Association. Список достижений талантливого ресторатора можно продолжать долго…

История Тамаза, как выдающегося ресторатора, началась 10 лет назад. Тогда талантливый предприниматель сумел превратить несколько семейных ресторанов в международные гастрономические заведения премиум-уровня. Его семья, тесно связанная с ресторанным бизнесом, доверила ему вести в качестве генерального менеджера сразу три рыбных заведения Порто Мальтезе в Петербурге. Стоит отметить, что сеть этих ресторанов считается одной из старейших в городе. Эти рестораны в свое время посещали модельер Пако Рабан, президента бренда Cartier Сирилл Виньерон и другие.

Можно только представить, какой уровень ответственности лег на плечи молодого человека. Но он не только справился, но и вывел бизнес на новый, международный уровень, доказав всему миру, что родилась новая звезда ресторанного дела. Разработанная им продуктивная стратегия ребрендинга побила рекорд и увеличила продажи на 30%!

Буквально за несколько лет из "просто хорошего ресторана", Порто Мальтезе под управлением Тамаза вышел в топ самых посещаемых ресторанов города! И стал местом, о котором начали слагать легенды. Сегодня ни один уважающий себя турист не упустит возможность побывать в нем, ведь это гастрономическая жемчужина города. Эти заведения стали настолько популярны, что столик приходится бронировать за несколько недель заранее.

Тамаз полностью пересмотрел стратегию управления. Он сделал акцент на качестве продукции и винной карте. В его рестораны в Санкт-Петербурге потянулись именитые гости: там бывал представитель России на Евровидении Дима Билан, один из самых популярный композиторов современности Игорь Крутой, фигурист Евгений Плющенко и даже король поп-сцены Филипп Киркоров.

Тамаз понимал, что его навыков и опыта хватит, чтобы открыть еще одну точку. И тогда он решил выйти на международный уровень. Так Порто Мальтезе появился в столице Болгарии. Ну и, конечно, сразу же стал заведением номер один для всех гурманов и любителей морепродуктов. Дело в том, что Тамаз решил поступить революционно и обогнать всех. Талантливый бизнесмен расширил меню ресторана, и сделал его самым разнообразным во всей Болгарии! Результат, как вы понимаете, не заставил себя долго ждать…

Консультантская деятельность Тамаза также впечатляет. В 2016 году он помог открыть La Langouste в Ницце во Франции. Благодаря его участию, ресторан уже в первый год попал в гид Michelin, а также был включен в Collège Culinaire de France.

Затем ресторан получил титул Maître Restaurateur, подтверждая качество своих блюд. Для этого необходимо было пройти строгое тестирование и стать лучшим в по 30-ти пунктам! Нужны ли какие-то еще подтверждения тому, что Тамаз Гомиашвили – гений ресторанных стартапов?

В 2019 году Тамаз взялся за проект Le Grand Restaurant в Лос-Анджелесе. Он не просто открыл его с нуля, но и сделал его одним из самых популярных мест в городе. Уникальное меню и стратегический маркетинговый план помогли Le Grand быстро стать центром притяжения! И даже голливудской элиты. На территории ресторана снимали такие сериалы, как Lincoln the lawyer и телевизионное шоу Good morning America. Сам Стив Карелл побывал во время съемок в стенах этого ресторана! Конечно же, списки гостей в ресторане – тоже сплошь звездные имена. Ресторан получил награду RESTAURANT GURU 2021, а недавно – Dinners’ Choice Open Table и открыл свой новый филиал Le Grand в городе Пасадина. Это ли не маркер успеха и весомый повод заглянуть сюда?

Тамаз доказал, что мастерски адаптируется к различным рыночным условиям. После пандемии он уловил новую нишу и ввел в ресторане в Лос-Анджелесе концепт безлимитного меню по фиксированной стоимости. Этот нововведенный формат увеличил продажи на 100% по сравнению с предыдущим годом, предоставляя клиентам возможность наслаждаться fine dining по доступной цене. За большой вклад в развитие отрасли, Тамаз Гомиашвили был приглашен стать членом рестораторов Южной Калифорнии.

Но и это еще не все. Тамаз разработал уникальный стратегический план, который помог вывести ресторан в лидеры в социальных сетях.

Открытые проекты в разных городах Европы и Америки демонстрируют способность Тамаза находить целевого потребителя независимо от рынка. Каждый его ресторан обладает уникальным подходом, адаптированным к конкретной локации, контингенту и рыночным условиям. Как уважаемого эксперта в ресторанном бизнесе, Тамаза неоднократно приглашали войти в экспертное жюри специализированных премий. Например, он судействовал на премии Best Business Awards в прошлом году, а буквально недавно, в апреле этого года, вошел в список почетных судей Болгарской Национальной Премии Bright Awards.

Фото: пресс-служба

Сегодня Тамаз активно внедряет новые технологии и следит за современными тенденциями, что делает его заведения актуальными и востребованными. Экстраординарный ресторатор уже вышел на франшизу, в результате которой ожидается открытие новых ресторанов по всем штатам. Тамаз заключил партнерство с одной из ведущих франчайзинговых групп, Accurate Franchise, чтобы расширить сеть Le Grand Restaurant в США. По сообщениям, планируется открывать по 1-2 заведения в год, начиная с января 2025 года.

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18 ноября 2024, 14:48
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Savoy: легендарный столичный ресторан обрел новую жизнь

Фото: пресс-служба ресторана Savoy
Фото: пресс-служба ресторана Savoy
Фото: пресс-служба ресторана Savoy
Фото: пресс-служба ресторана Savoy
Фото: пресс-служба ресторана Savoy
Фото: пресс-служба ресторана Savoy

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