Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда

Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде

Попробуйте внести новый вкус в свою жизнь, приготовив цыпленка по этому рецепту. ИнгредиентыЦыпленок – 1 шт.