Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным

На престижном Троекуровском кладбище столицы 19 ноября будет похоронен музыкант Владимир Левкин. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Владимир Левкин умер 17 ноября. Соболезнования родным в социальных сетях выразили многие звезды – Родион Газманов, Ефим Шифрин, Оскар Кучера, Бари Алибасов, Яна Поплавская Вадим Такменев, Юлия Проскурякова,

А отдать ему последние почести и сказать "прощай!" на Троекуровское кладбище пришли певица Юта, Кай Метов, Беретта, Александр Бердников, Игорь Наджиев, Виктория Пьер-Мари, продюсер Сергей Дворцов. и многие другие колллеги... Море роз, море слез!..

Траурный зал утопает в цветах. Звучат песни Владимира Левкин. И людей очень много – он собрал последний аншлаг!

Напомним, в минувшую пятницу Левкин был госпитализирован с пневмонией, а потом его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы с лейкозом. Известно, что в начале 2000-х у музыканта обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он перенес две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть страшную болезнь. Но она вернулась...17 ноября сердце артиста остановилось.