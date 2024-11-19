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Вторник 19 ноября

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Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным

Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным
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На престижном Троекуровском кладбище столицы 19 ноября будет похоронен музыкант Владимир Левкин. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Владимир Левкин умер 17 ноября. Соболезнования родным в социальных сетях выразили многие звезды – Родион Газманов, Ефим Шифрин, Оскар Кучера, Бари Алибасов, Яна Поплавская Вадим Такменев, Юлия Проскурякова,

А отдать ему последние почести и сказать "прощай!" на Троекуровское кладбище пришли певица Юта, Кай Метов, Беретта, Александр Бердников, Игорь Наджиев, Виктория Пьер-Мари, продюсер Сергей Дворцов. и многие другие колллеги... Море роз, море слез!..

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Траурный зал утопает в цветах. Звучат песни Владимира Левкин. И людей очень много – он собрал последний аншлаг!

Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Напомним, в минувшую пятницу Левкин был госпитализирован с пневмонией, а потом его перевели из реанимации в гематологию Боткинской больницы с лейкозом. Известно, что в начале 2000-х у музыканта обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда он перенес две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть страшную болезнь. Но она вернулась...17 ноября сердце артиста остановилось.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2024, 11:18
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко

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