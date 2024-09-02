Savoy: легендарный столичный ресторан обрел новую жизнь

Москва – город с большой историей. Здесь найдется немало важных общественных институций, которые появились на свет больше века тому назад и до сих пор работают в полную силу. Это ведущие предприятия, знаменитые музеи, популярные театры, авторитетные вузы.



Есть в этом ряду и заведения общепита. Почетное место в череде таких легенд занимает Savoy. Ресторан при одноименном отеле на углу Рождественки и Пушечной заработал еще накануне Первой мировой войны, и за минувшие сто с лишним лет в его стенах побывало немало мировых знаменитостей – от Айседоры Дункан, Мэри Пикфорд и Ромена Роллана до Марадоны, Ричарда Гира и Монсеррат Кабалье. Время от времени он закрывался на реновацию, но только для того, чтобы обновленным и посвежевшим вновь радовать гостей.



Очередное возвращение Savoy случилось совсем недавно. Исторические интерьеры, включая знаменитый «врубелевский» фонтан, привели в порядок, восстановили лепнину и росписи, но заменили мебель и перестроили освещение, что только добавило заведению немного нежного флера в духе belle epoque. В итоге получилось тихое, уютное и очень красивое место, что называется, для выхода в свет.

Перезапустили и кухню, отдав ее в руки Максима Ершова, хорошо известного москвичам по работе в Grace bistro. Шеф сосредоточился на русско-французской кухне и сделал довольно консервативное, при этом весьма изысканное меню с акцентом на признанную французскую классику, но с очевидными русскими акцентами.

На закуску здесь предлагают, например, террин из фуа-гра в сопровождении желе из морошки, тартар из тунца и гребешка с вишней и голубикой, а также говяжий тартар с гратеном и черной икрой. Улитки по-бургундски сервируют со сливой и шпинатом, а блины с икрой подают в виде причудливой бабочки.

Отдельного упоминания заслуживает ремесленный хлеб с правильной хрустящей корочкой, плотной и ноздреватой мякотью, к которому подают сливочное масло, взбитое с малосольными огурцами. На поверку эта не самая очевидная, на первый взгляд, гастрономическая комбинация оказывается совершенно завораживающей.

В разделе супов найдется и густой буйабес, и ароматные кислые щи с копченой грудинкой, и насыщенный говяжий консоме с черносливом и хрустящими артишоками.

Та же сложносочиненная гастрономическая палитра представлена и в разделе основных блюд. Томленую говяжью грудинку с деликатными гужерами дополняет луковый соус, прямо отсылающий к традиционному soupe à l'oignon. Палтус в соусе бермонте сопровождается деликатно припущенным фенхелем и тигровыми креветками. Нежно-пряный финиковый соус аккуратно оттеняет сладковатую мякоть каре ягненка. Добротная щучья котлета покоится на подушке в виде ризотто из булгура, риса и киноа. А пельмени из мраморной говядины становятся только лучше в сочетании с соусом из белых грибов.

Раздел десертов совсем небольшой – всего четыре позиции, но каждая, что называется, с историей. «Москва кабацкая» из ванильного баваруа, яблочного пирога, груши и яблочного сорбета с березовым соком сконструирована в виде томика есенинских стихов с выпадающей страничкой, на которой начертаны популярные строки. Те самые, которые известный русский поэт читал здесь сто лет назад.

"Царевна-Лебедь" из макового кекса, лимонного чизкейка и мороженого с иван-чаем оформлена в виде одноименного врубелевского шедевра. Помимо прочего это хорошая возможность напомнить гостям о том, что согласно местным поверьям Врубель лично создал дизайн ресторанного фонтана.

"Медведь" из черемухового медовика, сметанного ганаша и мороженого из малины с молоком представлен восседающим на пеньке в такой позе, которая не оставляет сомнений – мишка только что изрядно покрепился то ли лесной ягодой, то ли свежим медом.

А "Павлова" из меренги, крема шантильи, тартара из ягод и шоколада явлена в виде изящной статуэтки балерины, появляющейся будто бы из миниатюрной шкатулки с вензелем.

Средний счет – 5 тысяч рублей.