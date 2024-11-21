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Четверг 21 ноября

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Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу

Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу
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Светлана Светличная похоронена 20 ноября 2024 года на Троекуровском кладбище.

Утром 16 ноября 2024 года скончалась знаменитая актриса советского кинематографа Светлана Светличная. В это время она находилась в хосписе. Предварительной причиной смерти актрисы названа сердечно-сосудистая недостаточность на фоне опухоли мозга и рака ротоглотки. Прощание с артисткой прошло 20 ноября 2024 года в Белом зале Центрального дома кино. На мероприятии присутствовали лишь немногие коллеги Светличной.

На похоронах актрисы произошел скандал из-за того, что родные отказались выполнить ее последнюю просьбу. Как сообщил близкий друг Светланы, она хотела быть похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с мужем и младшим сыном. Однако ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Анастасией Заворотнюк, Валентином Гантом и Борисом Невзоровым. Такое решение было принято на семейном совете, а выбором места захоронения занималась директор Гильдии киноактеров Валерия Гущина.

Как пояснила невестка Светличной, чтобы захоронить тело покойной по ее желанию, нужно было снимать надгробие, так как рядом с Владимиром Ивашовым и Олегом мало места. Сын артистки поддержал супругу. Среди друзей мнения разделились: некоторые твердо уверены, что места для звезды кинематографа там хватило бы.

Поклонники расстроены решением семьи и уверены, что актриса не будет спокойна на том свете из-за решения близких. В последний путь Светличную проводили аплодисментами и криками "Браво!"

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21 ноября 2024, 09:03
Светлана Светличная. Фото: YouTube / @svoe
MK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Маленькое платье и шляпа: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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Маленькое платье и шляпа: Светлана Светличная в гробу выглядит спящей красавицей

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