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Среда 20 ноября

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Из-за романа с молодухой Лепс оказался на грани банкротства

Из-за романа с молодухой Лепс оказался на грани банкротства

Григорий Лепс может потерять свой бизнес.

Григорий Лепс был женат дважды. Его первая жена Светлана Дубинская родила ему дочь Ингу. Но после пяти лет брак дал трещину. Второй супругой артиста стала танцовщица Анна Шаплыкова. Она подарила ему троих детей и посвятила почти 20 лет своей жизни. Однако ничего вечного не бывает, вот и Григорию Лепсу пришлось пережить второй развод. По слухам, причиной стала его ветреность. Певец очень переживал, находил утешение в спиртном, но вскоре представил публике свою новую пассию – 18-летнюю Аврору Киба.

Девушка в этом году окончила школу и практически является ровесницей младших детей артиста. Несмотря на это обстоятельство, Лепс сообщил журналистам, что настроен весьма серьезно. В ближайшее время он планирует создать с молодухой настоящую семью.

К слову, Аврора сейчас учится в Лондоне на дизайнера. По словам исполнителя хита "Самый лучший день", образование ей оплачивает мама. В будущем девушка планирует стать владелицей собственного модного дома. В конце года она собирается приехать в Россию, возможно, чтобы заключить брак с певцом.

А в это время в светской тусовке уже поползли сплетни о том, что Григорий Лепс завел этот роман ради пиара, чтобы стать ближе к молодой аудитории. Но, по мнению экспертов, это фатальная ошибка артиста. К тому же единственный бизнес, который после развода остался у певца – изготовление оптики, сейчас терпит крах. Певец оказался почти на грани банкротства. За 12 месяцев прибыль от производства упала, теперь очки и пенсне продаются в два, а то и в три раза дешевле. Окружение певца уверено, что такое снижение спроса на продукцию могло произойти из-за того, что Лепс завел роман и теперь не уделяет достаточно времени развитию своего бизнеса.

Друзья Григория в свою очередь заявили, что с такими гонорарами, как у исполнителя песни "Рюмка водки", не нужен никакой бизнес, поскольку заработок и так вполне достойный.

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2024, 08:42
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом

SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Расторгуев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Маршал. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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