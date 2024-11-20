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Среда 20 ноября

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Куда сходить в Москве: афиша c 24 по 30 ноября

Куда сходить в Москве: афиша c 24 по 30 ноября
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Зима – время чудес и праздника. А еще – время самых ярких культурных событий. Их очень важно не пропустить! Афиша "Дни.ру" поможет вам выбрать лучшее!

ТЕАТР

"Ионыч"

Написанный в 1898 году рассказ "Ионыч" станет десятым обращением вахтанговцев к творчеств Антона Чехова. "Ионыч" – необходимая сегодня история о том, как человек разрушается, как все хорошее, святое, красивое в нем исчезает. Это современная история про потерю души и сердца, история о том, как хороший человек превращается во что-то страшное, пугающее", – говорит режиссер Олег Долин. В ролях: Ася Домская, Юрий Поляк, Мария Шастина, Ирина Смирнова, Павел Юдин, Александр Колясников, Егор Разливанов, Владислава Басова, Альбина Абрамова, Марфа Пашкова и другие.

26, 27 ноября, Театр им. Евг. Вахтангова (Новая сцена).

"Укрощение строптивой"

Ровно 30 лет назад состоялась премьера спектакля Валентина Плучека по одной из самых известных пьес Уильяма Шекспира. Комедия о вечном противостоянии мужского и женского, о любви, сметающей на своем пути все преграды, сразу покорила сердца зрителей, став драгоценностью в репертуаре. К столетнему юбилею Театра сатиры легендарная постановка обрела второе дыхание, представ публике в обновленной версии. Сегодня на сцене молодые артисты, преемники легендарных мастеров. Масштабная сценография – реконструкция декораций, созданных народным художником СССР Валерием Левенталем. И, конечно же, роскошные костюмы, которые позволили постановщику отойти от хрестоматийной подачи материала, оставив место для творческой импровизации.

24 ноября, Театр Сатиры.

Фото: пресс-служба

"Свадьба Кречинского"

О чем думает и что чувствует человек, который идет на предательство и обман? Два века назад писатель А. Сухово-Кобылин искал ответ на этот вопрос в трилогии ("Свадьба Кречинского", "Дело" и "Смерть Тарелкина"). Режиссер Дмитрий Астрахан остановился на первой части и отразил свой взгляд на аферу Кречинского. Главный герой комедии – вор, авантюрист, игрок – кажется, он собрал в себе весь набор качеств отрицательного героя романа. В мире Кречинского нет чувств, эмоций и эмпатии, есть только холодный расчет, предательство, обман и азартная болезнь. Но чтобы полностью раскрыть истинную суть такого человека, нужно показать его в испытании любовью.

29, 30 ноября, Театр на Трубной.

Фото: пресс-служба

МУЗЫКА

"Маленький принц"

"Маленький принц" Сент-Экзюпери остается одной из самых известных и самых читаемых сказок в мире. Заинтересовала она и дирижера Симфонического оркестра радио «Орфей», заслуженного артиста России Дениса Кирпанева, которого многие поклонники классической музыки знают еще и как замечательного рассказчика по циклу программ "Музыкальные истории дядюшки Дениса для самых маленьких и не только» на радио "Орфей". В авторскую версию "Маленького принца" музыкант включил фрагменты произведений Игоря Стравинского, Александра Скрябина, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Ференца Листа. По его словам, музыка подобрана так, "чтобы раскрыть зрителям то, что, возможно, оставалось непонятым в тексте раньше, и сделать более ярким то, что казалось привычным". Оценить подлинную философскую глубину "Маленького принца" слушателям поможет Народный артист России Андрей Ильин.

25 ноября, Международный дом музыки (Светлановский зал).

Фото: пресс-служба

"Партитура"

Не пропустите концерт III Всероссийского конкурса молодых композиторов "Партитура", на котором будут объявлены победители конкурса в восьми номинациях: "Симфоническое произведение крупной формы", "Симфоническое произведение малой формы", "Балетная музыка", "Опера", "Произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром", "Эстрадно-симфоническое произведение, музыка оперетты и мюзикл", "Киномузыка" и "Хоровая музыка". Музыка победителей прозвучит в исполнении Московского Государственного академического симфонического оркестра.

26 ноября, Большой зал Московской государственной консерватории им. Чайковского.

Фото: пресс-служба

КЛИП

"Сердце в сердце"

Летом композиция Артема Качер "Сердце в сердце" на стихи поэта Михаила Гуцериева и музыку композитора Дмитрия Дубинского впервые прозвучала на конкурсе "Новая волна" в Сочи. А теперь режиссер Юджин закончил работу над видео. В ролике Артем Качер меняется до неузнаваемости – артисту сделали "толстый" киногрим, чтобы прибавить лишние килограммы. Маску в духе лучших голливудских фильмов умелые руки гримеров накладывали часами, но это того стоило. Образ героя получился ярким, милым и забавным.

Уже на экранах.

Фото: пресс-служба

СКОРО

"Последняя сказка"

В фойе Театра МДМ состоялась зиц-проба мюзикла "Последняя сказка" – самого масштабного и амбициозного проекта театральной компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева. "Зиц-проба – важный постановочный этап, на котором оркестр и труппа впервые встречаются, вместе исполняют все инструментальные и вокальные номера целиком – у нас их почти два десятка! Можно сказать, что именно в этот момент задумка композитора впервые приобретает осязаемые очертания, – рассказывает дирижер Евгений Загот. – Уникальность момента в том, что здесь рождается та самая магия постановки". Репетиции вышли на финишную прямую. Уже скоро зрителей ждет авантюрная захватывающая история, полная сюрпризов и неожиданных поворотов, где современность столкнется с удивительным миром сказочного Востока, а любовь главных героев – современной пары, переживающей кризис отношений, пройдет испытание на прочность. В ролях: Анастасия Стоцкая, Александр Казьмин, Сергей Ли,Юлия Ива и другие.

С 8 декабря в МДМ.

Фото: пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва"

"Звезды в Сибири"

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Дмитрий Маликов встретится со своей ярой поклонницей, Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки. Режиссер-постановщик: Илья Фарфель.

С кино с 5 декабря.

Фото: пресс-служба

"Новогоднее сафари с динозаврами"

Вас ждет увлекательное и опасное путешествие в эру больших и хищных динозавров. Главные герои спектакля отправляются в долину фараонов, чтобы совершить путешествие во времени. Они находят устройство, которое переносит их на несколько миллионов лет назад – в эпоху динозавров и первобытных туземцев. Захватывающие приключения и погони, неравная схватка с динозаврами, забавные танцы и песни туземцев, иллюзионные и цирковые трюки – все это в ужасно реалистичном, но невероятно веселом триллере для всей семьи.

21, 22 декабря, Театр иллюзии.

Фото: пресс-служба

"Песня года"

Это самый масштабный, самый звездный, самый красивый и самый новогодний концерт года. Будут все звезды! Будут только хиты! Телеверсию "Песни года" покажут в первые дни 2025-го, а у вас есть шанс увидеть всю эту красоту лично и уже сегодня, услышать любимых исполнителей и потом сравнить с картинкой на экране. Среди участников – Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Ани Лорак, Shaman, Олег Газманов, Лолита , Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан и другие.

7 декабря, Дворец спорта "Мегаспорт" на Ходынском поле.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Прибытие в Место Значения"

Фонд культуры "ЕКАТЕРИНА" и Shorin Art Foundation предлагают переосмыслить пространство доходного дома "Первого Российского страхового общества" на Кузнецком Мосту, 21/5 – одного из знаковых мест старой Москвы. Он был построен в 1906 году, а располагались здесь Первый русский автомобильный клуб, Общество пароходной торговли, ювелирный магазин Павла Овчинникова и универсальный магазин Филиппа Морриса. "Зрители смогут погрузиться в атмосферу возврата в доходный дом, который теперь населен не живыми людьми, а своеобразными призраками прошлого, отражающими культурные слои и идеологию времени", – отмечает куратор Антон Успенский.

С 5 декабря по 2 февраля 2025 г., Фонд культуры "ЕКАТЕРИНА".

Фото: пресс-служба

"Опасная близость"

Новый проект от продюсеров "Жить жизнь" и режиссера "Бывших" и "Открытого брака" Ивана Китаева. По сюжету, Анна (Елизавета Боярская) — успешный пластический хирург и руководитель клиники, счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Из этого мира выбивается разве что дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. Когда муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогеркой и певицей Женей, Анна осознает зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям. В ролях: Артем Быстров, Леонид Бичевин, Софья Лебедева и другие.

В 2025 году на START.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Информационная продукция для зрителей, достигших возраста шестнадцати лет (16+).

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2024, 11:27
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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