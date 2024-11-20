Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет?

Психолог Елена Опалева рассказывает о том, как найти свое предназначение.

Тема о поиске предназначения сейчас очень популярная и одна из самых триггерных. Все ищут свое предназначение, но мало кто может его найти.



Многие думают, что предназначение, это работа, дело, которым человек должен заниматься. От части это так, но по форме. По сути это немного глубже. Скажу так: без разницы, чем человек будет заниматься, где работать, главное, что это приносит ему огромное удовольствие конечно доход. Психолог Елена Опалева рассказывает о том, что же такое предназначение и как его найти.

Предназначение – это аутентичность человека. Предназначение – это то, что первично по отношению к назначению. Тот путь на который нужно выйти по Сути.

Доход в предназначении является главной отслежкой его верного определения.

Но с другой стороны, гнаться за деньгами в этом деле, провальная история. Так человек стремиться лишь за закрыванием какой-то своей травмы. Например: будут деньги – буду заметен и важен, меня будут любить. Я хочу быть нужным, я хочу быть любимым – это травма. Одна из самых распространенных детских травм.

"Когда человек следует своему предназначению, деньги не будут являться его главной целью, они будут приходить как следствие, автоматически", – уверяет эксперт.

Чем больше ценен человек для жизни, чем больше пользы он несет другим людям, чем больше он отдает и служит людям, тем больше он получает денег. Невозможно получить что-то, не отдав. Это потребительство. И опять же детская позиция.

Есть еще одно мнение, как определить предназначения – это то, что можешь делать долго и много. С этим тоже нужно быть осторожным, оно может быть ложным. Это может быть средством убегания от чего-то. Например, от какой-то болезненной ситуации (читай боли), чтоб ее не чувствовать (боль), а соответственно не чувствовать и себя. Желание не чувствовать, является как раз движением в противоположную сторону от предназначения.

Предназначение человека заключается, в конечном счете в том, чтобы стать собой, самоопределиться в реализации. Чтобы выйти на свое предназначение, нужно научиться чувствовать, знать, и в первую очередь себя. Через наблюдение и отслеживание своих ощущений, чувств и реакций события в жизни.

Начинать можно с простого: а что я хочу на завтрак, а какой кофе я люблю, и кофе ли. На каком постельном люблю спать: сплю на том которое есть, или выбираю для себя самое лучшее. А если не выбираю и остаюсь в том, что есть, тогда что чувствую. Если недовольство и напряжение, тогда что делаю с ним, как справляюсь…

Вот это и многое другое замечание и знание о себе и дает возможность прокладывать путь к своему истинному предназначению. Полезным будет пронаблюдать, чему вы придаете наибольшее значение в разные периоды своей жизни, при выполнении совершенно разных задач. Исходя из чего, и какими инструментами вы руководствуетесь?

Можно даже взять и рассмотреть разные периоды жизни. И проанализировать, что Вы использовали, какие свои сильные стороны при выполнении разных задач. Когда вы ощущали себя во всем этом, вам было комфортно одному, или важно быть частью команды и т.п.

Сначала нужно построить Отношения с Собой, открыть свою чувственную часть, узнать себя, а там и предназначение откроется. А в нем и потенциал.