Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На"

Умер бывший солист "На-На" Левкин Тесты Отец Киркорова стал ухлестывать за мамой Крутого Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

Лента новостей

Вторник 19 ноября

18:24Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На" 17:13Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями 16:30Исакова, дочь Ардовой и звезды "Слово пацана": звезды оценили премьеру сериала "Дети перемен" 16:04Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян 14:07Сын Светличной может остаться без наследства 12:47Дочери разрыдались у гроба Владимира Левкина 12:39Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 12:15"Атомные сертификаты": новые возможности для российского бизнеса и экологии 11:39Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина 11:18Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным 09:46Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда 08:56Ольгу Бузову застукали за недвусмысленным занятием 06:10ТЕСТ памяти Светланы Светличной: насколько хорошо вы помните творчество актрисы 03:15Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде 00:43Долгожданное продолжение "Слова пацана": на экраны выходит сериал "Дети перемен" 00:09Вслед за Леонтьевым: Басков сделал важное заявление 21:51Ограбление Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в королевское поместье проникли неизвестные 19:49"Аж ахнула": Федосеева-Шукшина вспомнила о потрясшем ее поступке Левкина 18:38"Востребован был и остается": назван впечатляющий гонорар Пьехи за выход на сцену 16:32Куклачев экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами 15:37Гагарина вынуждена пойти на решительный шаг после скандального инцидента с Глюкозой 15:05Названы точное место и время прощания с Левкиным из "На-На" 14:48Ресторатор №1: история становления Тамаза Гомиашвили 13:47ТЕСТ: сможете ли угадать фильм по кадру с Олегом Табаковым 12:09"Перебор": пережившая отмену Лолита объяснила сыр-бор вокруг "голой" вечерики 11:40Иноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой 11:01Господи, помилуй: как теперь выглядит утонувшая сразу после похорон могила Добрынина 10:42"Можно и в монастырь пойти": Чулпан Хаматова готова на крайние меры 10:20В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого 10:10ТЕСТ: постарайтесь угадать звезд советской эстрады по факту из их биографии 10:08ТЕСТ: попробуйте угадать фильмы с Людмилой Гурченко лишь по одному кадру 10:04В семье певицы Валерии ожидается пополнение 08:56Двухэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина 06:45Жюльен с курицей, грибами и сыром: рецепт для приятного вечера с близкими 03:17Проблемы с дыханием после еды: в чем причина? 00:0118 ноября – день рождения Деда Мороза: вспоминаем,кто из звезд лучше всех воплотил эту роль в кино 21:15Отменное жаркое в горшочках: пальчики оближешь 20:38Алибасов прервал молчание после смерти Левкина и выступил с заявлением 16:04Нарядившаяся Меган Маркл вышла в свет без мужа и с другим мужчиной 12:21Мартину Скорсезе – 82: от этих культовых фильмов режиссера невозможно оторваться 11:32Прощай, кумир: умер бывший солист "На-На" Владимир Левкин 06:35Бьюти-наука: чем солнечный свет отличается от солярия, и зачем это надо знать? 03:19Как избежать выгорания? – 3 эффективные идеи 01:30Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого 00:19В жизни вернувшейся на экраны 57-летней Памелы Андерсон предрекли поворотное событие 18:44Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд 15:22В одну реку дважды: 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком 13:07Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная 12:21Умерла красавица из "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная 12:20Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На"

Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На"

Участники популярной группы "На-На" прокомментировали отсутствие продюсера Бари Алибасова на похоронах бывшего участника коллектива Владимира Левкина. Последний скончался в возрасте 57 лет.

Как стало известно, Алибасов не смог присутствовать на прощании из-за проблем со здоровьем. Музыкант Владимир Политов отметил, что состояние продюсера оставляет желать лучшего. "Он не очень хорошо себя чувствует. Возможно, что сегодня не приедет", — сказал Политов, объясняя отсутствие Алибасова.

Когда участников коллектива спросили о том, простил ли Алибасов Левкина за его уход из группы на пике популярности, они уклонились от ответа. Политов подчеркнул, что это вопрос больше к самому Бари Каримовичу. Он добавил, что у него и других членов старого состава "На-На" никаких обид на бывшего коллегу нет.

Политов также отметил, что уход Левкина из группы не стал для них неожиданностью. "Мы долго готовились к этому моменту. После того, как Володя объявил о своих планах создать собственный музыкальный проект, мы начали вводить нового человека в состав", — пояснил артист. Он добавил, что это было осознанное решение Левкина, и у участников группы не осталось никаких негативных эмоций по этому поводу.

Владимир Левкин покинул "На-На" в августе 1998 года, а через два года стал частью рок-группы Kedbl. Однако его карьера была прервана прогрессирующим заболеванием, которое в конечном итоге стало причиной его смерти. Участник "На-На" Вячеслав Жеребкин выразил свои соболезнования и подчеркнул, что уход Левкина стал для всех большим ударом. По его словам, он всегда считал, что бывший коллега справился с болезнью и что она отступила навсегда. Музыкант никогда не жаловался на здоровье, и его внезапный уход стал шоком для всех друзей и поклонников.

Шоу-бизнес в Telegram

19 ноября 2024, 18:24
Фото: скриншот видео YouTube-канала "Бари Алибасов и группа На-На"
Телеканал "360"✓ Надежный источник

По теме

Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным

Алибасов прервал молчание после смерти Левкина и выступил с заявлением
Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян

Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян
Певица Анна Седокова снова оказалась в центре внимания. Это случилось после после того, как певица опубликовала новое фото в соцсетях. На снимке артистка позирует в комбинезоне с необычным принтом, который вызвал бурные обсуждения среди ее поклонников.

Сын Светличной может остаться без наследства

Сын Светличной может остаться без наследства
Светлана Светличная хотела передать свое имущество хорошим людям. У знаменитой советской актрисы Светланы Светличной в свое время была большая семья: муж и два сына, Алексей и Олег.

Дочери разрыдались у гроба Владимира Левкина

Дочери разрыдались у гроба Владимира Левкина
Ника и Маруся попрощались со своим звездным отцом. У Владимира Левкина было две дочери.

Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин

Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин
Владимир Левкин обожал репортеров. Поэтому его похороны решено было сделать открытыми – музыкант был бы очень рад, увидев, сколько камер собрал он в последний раз. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на панихиде по артисту. Белоснежный гроб с артистом утопает в цветах.

Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина
Владимир Левкин был женат несколько раз. Со своей четвертой супругой актрисой Мариной Ичетовкиной он оформил отношения в 2012 году. В том же году у них родилась дочь Ника. Сегодня они прощаются с любимым мужем и отцом... Маруся, как ее ласково называли Владимир Левкин, первой вышла к микрофону, чтобы сказать слова благодарности всем, кто пришел, кто разделил эту боль утраты, кто поддержал.

Выбор читателей

18/11ПндИноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой 19/11ВтрПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 19/11ВтрПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина 18/11ПндГосподи, помилуй: как теперь выглядит утонувшая сразу после похорон могила Добрынина 18/11ПндДвухэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина 17/11ВскАлибасов прервал молчание после смерти Левкина и выступил с заявлением