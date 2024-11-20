Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром

Омлет с овощами и сыром
Ингредиенты
- Яйца — 2-3 шт.
- Молоко — 2-3 ст.л.
- Сыр — 50 г
- Помидоры черри — 4-5 шт.
- Шпинат — горсть
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — 1 ст.л.
Приготовление
- Подготовка продуктов: Нарежьте помидоры черри пополам, сыр натрите на крупной терке, шпинат промойте и обсушите.
- Яичная смесь: В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
- Жарим омлет: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Вылейте яичную смесь на сковороду и равномерно распределите ее по поверхности.
- Добавляем овощи и сыр: Как только омлет начнет схватываться, выложите на него помидоры черри, шпинат и посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.
- Подача: Аккуратно переложите готовый омлет на тарелку и подавайте горячим.
Такой завтрак готовится быстро, содержит много белка и витаминов, а также оставляет приятное ощущение сытости на долгое время.
Приятного аппетита!