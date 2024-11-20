Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром

Как выглядит после похорон могила Добрынина Тесты Что осталось после ухода Владимира Левкина Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

Лента новостей

Среда 20 ноября

03:24Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром 00:12Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет? 21:34Пока Муцениеце дома кусает локти: Прилучный показал свой досуг с сыном 20:25Тест для внимательных: угадайте реплики героев советских фильмов по кадрам 18:24Почему Алибасов так и не появился на церемонии прощания с Левкиным из группы "На-На" 17:13Московский зоопарк показал, как малайский медвежонок учится пользоваться когтями 16:30Исакова, дочь Ардовой и звезды "Слово пацана": звезды оценили премьеру сериала "Дети перемен" 16:04Дерзкая выходка воссоединившейся с мужем Седоковой вызвало недоумение у россиян 14:07Сын Светличной может остаться без наследства 12:47Дочери разрыдались у гроба Владимира Левкина 12:39Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 12:15"Атомные сертификаты": новые возможности для российского бизнеса и экологии 11:39Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина 11:18Море роз и слез: звезды прощаются со звездой группы "На-На" Владимиром Левкиным 09:46Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда 08:56Ольгу Бузову застукали за недвусмысленным занятием 06:10ТЕСТ памяти Светланы Светличной: насколько хорошо вы помните творчество актрисы 03:15Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде 00:43Долгожданное продолжение "Слова пацана": на экраны выходит сериал "Дети перемен" 00:09Вслед за Леонтьевым: Басков сделал важное заявление 21:51Ограбление Кейт Миддлтон и принца Уильяма: в королевское поместье проникли неизвестные 19:49"Аж ахнула": Федосеева-Шукшина вспомнила о потрясшем ее поступке Левкина 18:38"Востребован был и остается": назван впечатляющий гонорар Пьехи за выход на сцену 16:32Куклачев экстренно госпитализирован из-за проблем с сосудами 15:37Гагарина вынуждена пойти на решительный шаг после скандального инцидента с Глюкозой 15:05Названы точное место и время прощания с Левкиным из "На-На" 14:48Ресторатор №1: история становления Тамаза Гомиашвили 13:47ТЕСТ: сможете ли угадать фильм по кадру с Олегом Табаковым 12:09"Перебор": пережившая отмену Лолита объяснила сыр-бор вокруг "голой" вечерики 11:40Иноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой 11:01Господи, помилуй: как теперь выглядит утонувшая сразу после похорон могила Добрынина 10:42"Можно и в монастырь пойти": Чулпан Хаматова готова на крайние меры 10:20В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого 10:10ТЕСТ: постарайтесь угадать звезд советской эстрады по факту из их биографии 10:08ТЕСТ: попробуйте угадать фильмы с Людмилой Гурченко лишь по одному кадру 10:04В семье певицы Валерии ожидается пополнение 08:56Двухэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина 06:45Жюльен с курицей, грибами и сыром: рецепт для приятного вечера с близкими 03:17Проблемы с дыханием после еды: в чем причина? 00:0118 ноября – день рождения Деда Мороза: вспоминаем,кто из звезд лучше всех воплотил эту роль в кино 21:15Отменное жаркое в горшочках: пальчики оближешь 20:38Алибасов прервал молчание после смерти Левкина и выступил с заявлением 16:04Нарядившаяся Меган Маркл вышла в свет без мужа и с другим мужчиной 12:21Мартину Скорсезе – 82: от этих культовых фильмов режиссера невозможно оторваться 11:32Прощай, кумир: умер бывший солист "На-На" Владимир Левкин 06:35Бьюти-наука: чем солнечный свет отличается от солярия, и зачем это надо знать? 03:19Как избежать выгорания? – 3 эффективные идеи 01:30Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого 00:19В жизни вернувшейся на экраны 57-летней Памелы Андерсон предрекли поворотное событие 18:44Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром

Рецепт завтрака на скорую руку: омлет с овощами и сыром
85

Когда утром мало времени, но хочется вкусно позавтракать, есть быстрый и питательный рецепт.

Омлет с овощами и сыром

Ингредиенты

  • Яйца — 2-3 шт.
  • Молоко — 2-3 ст.л.
  • Сыр — 50 г
  • Помидоры черри — 4-5 шт.
  • Шпинат — горсть
  • Соль, перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ст.л.

Приготовление

  1. Подготовка продуктов: Нарежьте помидоры черри пополам, сыр натрите на крупной терке, шпинат промойте и обсушите.
  2. Яичная смесь: В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
  3. Жарим омлет: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Вылейте яичную смесь на сковороду и равномерно распределите ее по поверхности.
  4. Добавляем овощи и сыр: Как только омлет начнет схватываться, выложите на него помидоры черри, шпинат и посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.
  5. Подача: Аккуратно переложите готовый омлет на тарелку и подавайте горячим.

Такой завтрак готовится быстро, содержит много белка и витаминов, а также оставляет приятное ощущение сытости на долгое время.

Приятного аппетита!

Шоу-бизнес в Telegram

20 ноября 2024, 03:24
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Артишоки, папайя и шоколад: назван рецепт быстрого и эффективного похудения

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

По теме

Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром

Тосты с неркой и яйцом пашот: рецепт изысканного завтрака для гурманов

Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет?

Предназначение – что это? Как его найти? И куда оно ведет?
Психолог Елена Опалева рассказывает о том, как найти свое предназначение. Тема о поиске предназначения сейчас очень популярная и одна из самых триггерных.

Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда

Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином: рецепт нежного блюда
Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином – это нежное и ароматное блюдо, которое прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Вот подробный рецепт. ИнгредиентыНожки кролика — 4 шт.

Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде

Этим рецептом вы точно удивите своих гостей: Цыпленок с апельсинами и розмарином в медово-чесночном маринаде
Попробуйте внести новый вкус в свою жизнь, приготовив цыпленка по этому рецепту. ИнгредиентыЦыпленок – 1 шт.

Ресторатор №1: история становления Тамаза Гомиашвили

Ресторатор №1: история становления Тамаза Гомиашвили
В мире ресторанного бизнеса свои герои, и сегодня самый обсуждаемый из них – Тамаз Гомиашвили. Этого талантливого предпринимателя и ресторатора не знает разве лишь тот, кто ни разу не ходил по ресторанам. И если вы любите вкусно поесть – о его заведениях вы точно слышали и бывали хотя бы в одном из них. Гомиашвили – современная звезда заведений высокой кухни.

В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого

В честь дня рождения Деда Мороза – рецепт вкусного домашнего мороженого
Советуем побаловать себя домашним мороженым по нашему рецепту, которое понравится как взрослым, так и детям. Домашнее мороженое – это вкусное лакомство, которое можно приготовить без особых усилий.

Выбор читателей

19/11ВтрПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин 19/11ВтрПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина 18/11ПндИноагент Максим Галкин* заговорил о возвращении домой 18/11ПндГосподи, помилуй: как теперь выглядит утонувшая сразу после похорон могила Добрынина 18/11ПндДвухэтажный особняк и неосуществленные планы: что осталось после ухода Владимира Левкина 19/11ВтрВслед за Леонтьевым: Басков сделал важное заявление