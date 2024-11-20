Один костюм на двоих: чем удивили "Звезды хайпа"

Во второй раз в Москве прошла самая эпатажная и яркая премия страны "Звезды хайпа". И хайп здесь начинался уже со звездной дорожки!

Иногда звездам очень хочется похулиганить. А нельзя! Приходится придерживаться строго прописанного для мероприятия дресс-кода. И вот, наконец-то мечта десятков артистов сбылась!

Вот и главный стилист телеканала RU.TV Эльвира Янковская и певец Хвича Лука решили оторваться по полной, буквально разорвавшись пополам! Ребята решили, что запомниться неповторимым образом можно, сотворив невообразимое, например, надев один костюм на двоих.

Роль пиджака исполнил певец Хвича Лука, а Эльвира натянула штаны, буквально, по самую шею. "Да-да, у нас сегодня одни костюм на двоих", – улыбалась она. Пара стала примером, как отвязно хайпануть и повеселиться, при этом не перейдя за грани дозволенного.

Стоит напомнить, что "Звезды хайпа" – уникальный проект "Русской Медиагруппы", объединяющий молодых и талантливых блогеров и исполнителей, которые влюбили в себя миллионы пользователей Сети и чьи песни покорили вершины хит-парадов. Эта премия поощряет все самое необычное, стильное, креативно, дерзкое и яркое. Среди участников этого года были Филипп Киркоров, Олег Майами, Natan, Карина Кросс и Каграманов, Артур Пирожков, Хабиб, Иванушки International.