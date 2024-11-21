ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР

ВОПРОСЫ
1. В каком из этих фильмов не снимался Андрей Миронов?
А. "Три плюс два"
Б. "Блондинка за углом"
В. "Прощайте голуби"
2. Какая фамилия у Надежды, главной героини фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"?
А. Шевелева
Б. Карижская
В. Кузнецова
3. В какую игру любила играть героиня фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Надя Клюева?
А. Карты
Б. Пинг-понг
В. Шаши
4. По словам дяди Мити из "Любовь и голуби", этот праздник прошел впустую?
А. День взятия Бастилии
Б. День Советской армии
В. День ВДВ
5. "Не учи меня жить — лучше помоги материально", – откуда эта фраза?
А. "Любовь и голуби"
Б. "Москва слезам не верит"
В. "Самая обаятельная и привлекательная"
6. Какая фраза звучит в фильме "Девчата"?
А. "Я замуж не пойду! Нечего там делать"
Б. "Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила!"
В. "И зачем девчата красятся? Ради кого?"
7. Какой пароль был у контрабандистов в фильме "Бриллиантовая рука"?
А. Екарный бабай!
Б. Твою за ногу!
В. Черт побери!
ОТВЕТЫ
1. В. "Прощайте голуби"
2. А. Шевелева
3. Б. Пинг-понг
4. А. День взятия Бастилии
5. Б. "Москва слезам не верит"
6. Б. "Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых девчат отомстила!"
7. В. Черт побери!