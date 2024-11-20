Ни сыну и ни дочке: шикарные вещи покойной Светличной достались чужому человеку

На Троекуровском кладбище столицы похоронили Светлану Светличную. Она сама так хотела, поскольку здесь нашли место упокоения многие из тех, с кем она работала, кого уважала и ценила.

Нельзя сказать, что проститься со звездой "Бриллиантовой руки" пришло много народа. В основном были зрители старшего поколения. Имена же артистов можно перечесть по пальцам. Иван Николаев, Александр Панкратов-Черный, Валерий Баринов Людмила Зайцева... Но самую трогательную речь у гроба произнесла актриса и певица Алена Кравец.

"Мне часто говорили, что я похожа на Светлану Светличную, – говорит звезда. – Да и она сама это отмечала. Мы часто виделись на съемках, я даже предложила ей сыграть в моем клипе. Жаль, Светлана Афанасьевна не успела".

Зато успела подарить моднице Алене одну из своих фирменных шляпок и кружевные перчатки. Светличная отдала их ни сыну, ни внучке, а фактически чужому человеку. Которого ценила и благословила в профессии.

В этих шикарных перчатках и шляпке Кравец, в знак огромной признательности и любви к покойной, подошла к гробу с роскошным букетом белых роз.

Напомним, Светлана Светличная скончалась 16 ноября на 85 году жизни. Предварительной причиной смерти Светланы Афанасьевны стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рака. Около двух лет она провела в психиатрической клинике – у звезды диагностировали тяжелую деменцию и болезнь Альцгеймера. Позже стало известно и про опухоль мозга.