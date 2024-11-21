Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно

"Я совершил очень много ошибок": Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости

Александр Буйнов в этом году впервые станет участником грандиозного международного фестиваля "Легенды Ретро FM", который состоится 30 ноября на ВТБ Арене. Накануне выступления с артистом встретился корреспондент "Дни.ру". В будущем году Народный артист России Александр Буйнов отметит 75-летие.