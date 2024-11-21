Дети Бородиной подружились с дочерью ее нового любовника

Ксения Бородина поделилась радостной новостью. Знаменитость рассказала о том, что ее дети нашли общий язык с дочкой Николая Сердюкова.

В своем блоге Ксения рассказала о совместном времяпрепровождении, которое стало настоящим праздником для обеих семей. В начале 2024 года Ксения подтвердила свои отношения с Сердюковым, и вскоре после этого они решили познакомить свои семьи.

Бородина представила Николая своей маме и детям от предыдущих отношений, а он, в свою очередь, также познакомил ее со своей семьей. Это стало важным шагом для обоих, ведь создание крепких связей между детьми всегда является приоритетом для родителей.

На днях Ксения опубликовала в социальных сетях милые кадры, на которых ее дочь Теона весело проводит время с пятилетней наследницей Николая. Девочки были увлечены рассматриванием подарков, которые им принесли взрослые. В этот момент было видно, как они наслаждаются общением и дружбой, что не может не радовать их родителей. Ксения отметила: "Мы не забываем радовать девочек. Счастью нет предела".

Кроме того, недавно Николай Сердюков обратился к матери Ксении Бородиной с поздравлением в день ее рождения, что также подчеркивает их стремление поддерживать дружеские отношения. Это взаимодействие между двумя семьями стало примером того, как можно находить общий язык и строить крепкие связи, несмотря на сложности и предшествующие обстоятельства.