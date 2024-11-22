Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов

ТЕСТ: сможете ли угадать фильм по кадру с Олегом Табаковым

Олег Табаков умер шесть лет назад. Но фильмы с его участием и по сей день радуют нас. Давайте попробуем угадать некоторые из обширной фильмографии актера картины только по одному кадру с гениальным Олегом Павловичем. С тестом на знанием любимых кинолент, снятых режиссером Леонидом Гайдаем, вы справились отлично! 1.