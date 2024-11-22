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Пятница 22 ноября

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Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой

Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой
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Ксения Собчак подверглась хейту в комментариях.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак стала объектом насмешек после публикации видео в социальной сети, где она исполняет популярные танцы в блузе с откровенным декольте.

На кадрах 43-летняя знаменитость появилась в блузе, подчеркивающей зону декольте, с широкими рукавами и продольной полоской. Верхнюю часть одежды звезда дополнила зеленой юбкой до колен и черными высокими сапогами. Из аксессуаров Ксения выбрала широкий ремень и крупные серьги. Собчак также собрала волосы в пучок, а в макияже сделала акцент на губы, используя помаду насыщенного бордового оттенка.

Ксения Собчак. Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Однако пользователи соцсетей остались недовольны ее танцами, высмеяли журналистку и сравнили с Волочковой.

"Не припоминаю, чтобы кто-то так неумело танцевал. Даже ритм не чувствует!", "Абсолютный провал", "Теперь вы на одном уровне с Волочковой и Бузовой! Поздравления!" — такие комментарии оставили подписчики под видео.

Немного ранее Ксения Собчак также привлекла внимание пользователей, поделившись другим роликом, Ее наряд вызвал неоднозначную реакцию фанатов. Собчак была одета в черно-желтую клетчатую рубашку и кожаные кюлоты. В качестве аксессуаров ведущая выбрала очки для зрения, брендовую сумочку и несколько колец. Никого не оставили равнодушными ее меховые клоги: некоторые восторгались необычным выбором обуви, а другие выражали критику.

Напомним, Ксения Собчак любит шокировать публику своими образами. Эпатажная звезда часто демонстрирует необычные наряды. Недавно в Сети восхищались ее туфлями с пушком. Тогда в Сети написали, что у журналистки отменный вкус и выглядит она всегда просто шикарно.

Шоу-бизнес в Telegram

22 ноября 2024, 06:16
Ксения Собчак. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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