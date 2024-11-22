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Пятница 22 ноября

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Просто поставили перед фактом: зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии

Просто поставили перед фактом: зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии
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Александр Буйнов начал выступать еще в раннем детстве. С конца 1960-х стал работать в группах "Скоморохи", "Аракс", "Цветы" и "Веселые ребята". А с 1989 года выступает сольно. И сейчас входит в число главных российских звезд.

"Мама мне сказала: "Ты у меня закончишь консерваторию, но сначала – музыкальную школу", – вспомнил детство Александр Буйнов на праздновании 20-летия канала Music Box. – И вот помню, как на выступлении я сыграл что-то, убегаю за кулисы, а меня встречает педагог по фортепьяно и говорит: "Сашенька! Ты забыл поклониться!" С тех пор это очень хорошо помню и кланяться не забываю".

Но не мешает ли его громкая фамилия дочери – 51-летней Юлии Буйновой? Артист уверяет, что нет. Более того, работающий дизайнером мебели зять знаменитого певца взял после свадьбы фамилию Буйнов!

"Дочь просто поставила меня перед фактом, что ее муж меняет фамилию и становится Буйновым, а мне это было приятно, – признался музыкант "Дни.ру". – Дочь хотела, чтобы наш род таким образом продолжался".

Напомним, что ранее Буйнов в интервью признался, что корит себя за прерванные отношения с женщинами. "Я человек верующий, и иногда перед Богом вспоминаю о тех своих неблаговидных поступках – не хочу употреблять слово "предательство". А когда это вспоминаю, то принимаю все случившее очень близко к сердцу и всей душой прошу прощения у тех женщин, которых обидел, за тот свой грех", – заверил музыкант.

Шоу-бизнес в Telegram

22 ноября 2024, 11:11
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Женатый Буйнов заласкал Гвердцители

Тамара Гвердцители подвластны, кажется, все жанры!
Не так давно Иосиф Кобзон был "хозяином" кремлевской сцены, теперь же он был в качестве гостя.
Петр Дранга как всегда мастерски сыграл на аккордеоне.
Глеб Матвейчук спел дуэтом с виновницей вечера.
Присутствие на вечере в Кремле композитора Александры Пахмутовой - честь для Гвердцители.
Александр Буйнов и Тамара Гвердцители дружат уже много лет.

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