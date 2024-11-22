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Пятница 22 ноября

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Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив

Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив
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В Москве отметили 20-летие телеканала Music Box. Среди гостей музыкального праздника был и Дмитрий Колдун. Корреспондент "Дни.ру" поговорил со сладкоголосым участником "Евровидения-2007".

Многие артисты предпочитают Новый год встречать на работе – считается, что это самая хлебная пора для выступлений. Дмитрий Колдун – не исключение. "Мне поступало три заказа, причем все с Кавказа, – говорит исполнитель. – И я выбрал – под бой Курантов буду выступать в Кисловодске".

При этом, как признается Дмитрий, он не стал задирать цены, как иные коллеги, поднимать таксу.

"Гонорары поднимаются потихоньку, но не сильно", – признался он.

Точную сумму Колдун отказался озвучить. Но, как говорят промоутеры, в обычное время он может брать около 1 миллиона рублей за выступление, а на Новый год цены всегда выше. К тому же чем дальше от Москвы происходит мероприятие, тем выше гонорар артиста.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Приглашающей артиста стороне нужно не только заплатить гонорар, оплатить проезд и проживание, но и в точности исполнить технический (аппаратура для сцены) и бытовой райдеры артиста.

"У меня нет там ничего необычного, – признается музыкант. – Разве что кокосовая вода. Это очень ценный по своим свойствам продукт. Я увидел кокосовую воду в райдере у Давида Гетты (популярный французский диджей и продюсер – Прим. ред.) и стал заказывать ее тоже. Хотя в основном я таким образом проверяю заказчика – если поставил воду, значит, точно прочел райдер. В остальном там ничего необычного – все нужное, типа, чая, воды и бутербродов".

Шоу-бизнес в Telegram

22 ноября 2024, 12:45
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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