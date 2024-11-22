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Пятница 22 ноября

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"Статный, сексуальный, молодой": Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни

"Статный, сексуальный, молодой": Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни
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Анастасия Волочкова призналась, что в ее жизнь вошла новая любовь.

Сердце Анастасии Волочковой вновь оказалось занятым. Балерина поделилась новостью о том, что у нее появился новый возлюбленный, который также принадлежит к миру шоу-бизнеса.

На одном из светских мероприятий Волочкова сделала признание, которое затем опубликовал один из телеграм-каналов.

"Теперь я несвободна... Я счастливая женщина", — заявила балерина.

Кроме того, она уточнила, что ее избранник тоже работает в медиасфере, хотя и не является широко известной личностью, но в своих кругах его знают. По словам самой Волочковой, он обладает многими достоинствами.

"Он высокий, красивый, статный, сексуальный, молодой, интересный", — так охарактеризовала своего нового партнера Анастасия.

В тот вечер звезду было не узнать. Она буквально светилась изнутри. Анастасия появилась перед публикой с ярким макияжем, накладными волосами и длинными ногтями. Ее наряд дополняло черное платье.

Напомним, ранее сообщалось, что Волочкова перестала искать любовь и интересуется мужчинами лишь для удовлетворения физической потребности. Хотя всем известно, что творческая личность постоянно мечтает встретить свою судьбу. Неизвестно, как сложатся новые отношения Анастасия, но будем надеяться, что ей удалось обрести свое счастье.

Шоу-бизнес в Telegram

22 ноября 2024, 09:53
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Телеграм-канал @darkvoicemag• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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