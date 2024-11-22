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Четверг 21 ноября

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Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт

Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт
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Попробуйте испечь этот пирог и будете готовить его постоянно.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука пшеничная — 300 г
  • Сливочное масло холодное — 150 г
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Вода ледяная — 50 мл
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • Филе лосося — 400 г
  • Лук репчатый — 1 крупная головка
  • Морковь — 1 средняя штука
  • Цукини — 1 средний
  • Кабачки — 1 небольшой
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 4 ст.л.
  • Свежие травы (укроп, петрушка, тимьян) — по вкусу
  • Лимон — 1/2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу

Кислый соус:

  • Сметана — 200 г
  • Горчица дижонская — 1 ч.л.
  • Сок лимона — 1 ст.л.
  • Мед — 1/2 ч.л. (по желанию)
  • Зелень свежая — укроп, лук зеленый, петрушка — по щепотке каждого
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Шаг 1: Подготовка теста

  1. Просейте муку в большую миску, добавьте соль.
  2. Холодное сливочное масло порубите ножом на мелкие кусочки и добавьте в муку.
  3. Растереть муку с маслом пальцами до состояния крошки.
  4. Добавьте яйцо и воду, быстро замесите тесто. Если нужно, добавьте немного воды для достижения нужной консистенции.
  5. Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 30 минут.
Шаг 2: Подготовка овощей и рыбы
  1. Нарежьте филе лосося небольшими кусочками.
  2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке.
  3. Цукини и кабачки нарежьте тонкими кружками.
  4. Мелко нарубите чеснок и свежие травы.
Шаг 3: Обжарка овощей и лосося
  1. Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  2. Сначала обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь и цукини с кабачками. Жарьте овощи около 10 минут, периодически помешивая.
  3. В конце добавьте чеснок и травы, перемешайте и снимите с огня.
  4. На другой сковороде обжарьте кусочки лосося с двух сторон до готовности (около 5-7 минут).
Шаг 4: Формирование пирога
  1. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в круг диаметром чуть больше формы для выпечки.
  2. Выложите тесто в форму, формируя бортики.
  3. На дно выложите обжаренные овощи, сверху распределите кусочки лосося.
  4. Полейте лимонным соком и посыпьте солью и перцем.
Шаг 5: Выпекание
  1. Нагрейте духовку до 180°C.
  2. Накройте пирог вторым слоем теста, защипнув края.
  3. Сделайте несколько надрезов на поверхности пирога для выхода пара.
  4. Выпекайте пирог примерно 40-45 минут до золотистой корочки.
Шаг 6: Кислый соус
  1. Смешайте сметану, горчицу, сок лимона, мед и зелень.
  2. Посолите и поперчите по вкусу.

Подача

  1. Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему остыть 10-15 минут.
  2. Нарезайте пирог на порции и подавайте с кислым соусом.

Приятного аппетита!

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22 ноября 2024, 00:07
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