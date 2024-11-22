Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт

Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку

Вот простой рецепт классического бисквитного торта с кремом из сметаны и сахара. Этот торт готовится легко и быстро, а результат порадует вас своим нежным вкусом! ИнгредиентыДля теста:Мука — 200 гСахар — 150 гЯйца — 4 шт.