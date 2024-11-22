Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт

Ингредиенты
Для теста:
- Мука пшеничная — 300 г
- Сливочное масло холодное — 150 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Вода ледяная — 50 мл
- Щепотка соли
Для начинки:
- Филе лосося — 400 г
- Лук репчатый — 1 крупная головка
- Морковь — 1 средняя штука
- Цукини — 1 средний
- Кабачки — 1 небольшой
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 4 ст.л.
- Свежие травы (укроп, петрушка, тимьян) — по вкусу
- Лимон — 1/2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
Кислый соус:
- Сметана — 200 г
- Горчица дижонская — 1 ч.л.
- Сок лимона — 1 ст.л.
- Мед — 1/2 ч.л. (по желанию)
- Зелень свежая — укроп, лук зеленый, петрушка — по щепотке каждого
- Соль и черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
Шаг 1: Подготовка теста
- Просейте муку в большую миску, добавьте соль.
- Холодное сливочное масло порубите ножом на мелкие кусочки и добавьте в муку.
- Растереть муку с маслом пальцами до состояния крошки.
- Добавьте яйцо и воду, быстро замесите тесто. Если нужно, добавьте немного воды для достижения нужной консистенции.
- Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на 30 минут.
- Нарежьте филе лосося небольшими кусочками.
- Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке.
- Цукини и кабачки нарежьте тонкими кружками.
- Мелко нарубите чеснок и свежие травы.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
- Сначала обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь и цукини с кабачками. Жарьте овощи около 10 минут, периодически помешивая.
- В конце добавьте чеснок и травы, перемешайте и снимите с огня.
- На другой сковороде обжарьте кусочки лосося с двух сторон до готовности (около 5-7 минут).
- Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в круг диаметром чуть больше формы для выпечки.
- Выложите тесто в форму, формируя бортики.
- На дно выложите обжаренные овощи, сверху распределите кусочки лосося.
- Полейте лимонным соком и посыпьте солью и перцем.
- Нагрейте духовку до 180°C.
- Накройте пирог вторым слоем теста, защипнув края.
- Сделайте несколько надрезов на поверхности пирога для выхода пара.
- Выпекайте пирог примерно 40-45 минут до золотистой корочки.
- Смешайте сметану, горчицу, сок лимона, мед и зелень.
- Посолите и поперчите по вкусу.
Подача
- Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему остыть 10-15 минут.
- Нарезайте пирог на порции и подавайте с кислым соусом.
Приятного аппетита!