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Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри

Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри
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Яичница с беконом и помидорами черри – это простое и вкусное блюдо для завтрака или легкого ужина. Вот пошаговый рецепт.

Ингредиенты


  • Яйца – 4 шт.
  • Бекон – 100 г
  • Помидоры черри – 8–10 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное или сливочное – 1 ст. ложка

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов:
    • Нарежьте бекон тонкими полосками.
    • Разрежьте помидоры черри пополам.
  2. Обжарка бекона:
    • На сковороде разогрейте масло на среднем огне.
    • Выложите нарезанный бекон и обжарьте до золотистой корочки, примерно 3–4 минуты. Затем переложите бекон на тарелку, оставив жир от него на сковороде.
  3. Приготовление яиц:
    • Взбейте яйца вилкой или венчиком в миске, добавьте соль и перец по вкусу.
    • Выливайте взбитые яйца на ту же сковороду, где жарился бекон.
    • Готовьте яичницу, помешивая лопаткой, чтобы она получилась рыхлой и нежной.
  4. Добавление помидоров:
    • Когда яйца начнут схватываться, добавьте половинки помидоров черри. Перемешивайте еще минуту-две, пока помидоры слегка не размягчатся.
  5. Подача:
    • Верните обжаренный бекон обратно на сковороду к яйцам и помидорам, перемешайте все вместе.
    • Подавайте яичницу горячей, посыпав дополнительно зеленью по желанию.

Приятного аппетита!

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23 ноября 2024, 03:12
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