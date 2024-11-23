Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри

Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт

Попробуйте испечь этот пирог и будете готовить его постоянно. ИнгредиентыДля теста:Мука пшеничная — 300 гСливочное масло холодное — 150 гЯйцо куриное — 1 шт.