Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы

ВОПРОСЫ
1. Сколько семей могло проживать в сталинской коммуналке?
А. Максимум 2 семьи
Б. От 3 до 7 семей
В. Свыше 10 семей
2. Если звонили в дверь, кто первым бежал открывать?
А. Чьи-нибудь дети
Б. Дежурный по квартире
В. У каждого была индивидуальная кнопка звонка
3. Где сушили мокрое белье?
А. В кухне, ванной и коридоре
Б. Только в своей комнате
В. Только в коридоре
4. Где жильцы чаще всего хранили продукты?
А. За окном
Б. В холодильнике на общей полке
В. В подвале
5. Какое из этих правил действовало при использовании общего туалета?
А. Занимать помещение полагалось не более 10 минут
Б. Сохранять место в чистоте после использования
В. Необходимо использовать собственное сиденье для унитаза
6. Какая зона в квартире считалась "ничейной"? Там обычно хранили разный хлам.
А. Туалет
Б. Кладовка
В. Коридор
7. Сколько коммунальных квартир осталось в Москве?
А. Их нет
Б. Около 60000
В. Около 100000
ОТВЕТЫ
1. Б. От 3 до 7 семей
2. В. У каждого была индивидуальная кнопка звонка
3. А. В кухне, ванной и коридоре
4. А. За окном
5. В. Использовать собственное сиденье для унитаза
6. В. Коридор
7. Б. Около 60000