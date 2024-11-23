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Пятница 22 ноября

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Александр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой

Александр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой
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Олегу Майами досталось от певца по первое число.

На музыкальном шоу "Любимые песни", где выступают представители разных поколений артистов, разразилась небольшая ссора между Александром Серовым и Олегом Майами. Когда речь зашла об одном из членов жюри, Серов удивленно спросил у Олега, кто он такой и почему находится среди судей.

"А ты кто такой, вот, в очках сидишь? Как тебя звать?" — поинтересовался Серов. Однако Олег спокойно ответил, представившись, и даже пошутил, сказав, что он стоматолог. На это Серов возмутился, что же он тогда тут делает.

Но Олег продолжал шутить, отвечая, что организаторы попросили его оценить состояние зубов участников. После этого Серов немного успокоился и продолжил выступление.

Кстати, Олег Майами не соврал, он и правда имеет образование стоматолога. А недавно его заподозрили в романе с Бузовой, после того, как тот страстно поцеловал ее на публике. Они выпустили совместный трек и сняли романтичный клип. Однако позже Майами рассказал, что их с исполнительницей хита "Мало половин" связывает лишь дружба. Ольга Бузова в это же время не отрицает возможность любовных отношений между ней и Олегом. А недавно певицу и телеведущую застукали за примеркой свадебного платья. Кто на самом деле является избранником Ольги, пока покрыто мраком тайны.

Шоу-бизнес в Telegram

23 ноября 2024, 00:34
Александр Серов. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс

Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Valery Gorokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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