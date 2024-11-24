Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в "Сумерках"

Родные отказались исполнить последнюю просьбу Светличной Тесты Федункив родила первенца Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница"

Лента новостей

Воскресенье 24 ноября

03:26Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в "Сумерках" 00:05Напряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились 16:41Лень – двигатель прогресса: Ким Кардашьян завела домашнего робота-помощника 14:39Венсан Кассель отмечает 58-летие: эти выдающиеся фильмы с актером обязательны к просмотру 12:17Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака 10:13Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам 06:21Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы 03:12Побалуйте любимого человека завтраком в постель: рецепт яичницы с беконом и помидорами черри 00:34Александр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой 22:18Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины 19:20Звездный стилист раскрыл неприглядную правду о Волочковой: Хочет спрятаться 16:54Худрук Театра сатиры: Изменение правил продажи билетов вернут справедливые цены 15:59В деле о дерзкой афере с квартирой Долиной неожиданное появился новый фигурант 15:24Какие украшения используют рестораторы для создания зимней атмосферы в Москве 14:48Эксперт: Москвичам доступен широкий ассортимент продуктов питания 13:52Было стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон 13:01Евгений Миронов: Проект "Зал Зарядье – детям" прививает любовь к классике 12:45Колдун рассекретил необычный пункт своего райдера и сумму гонорара за корпоратив 11:11Просто поставили перед фактом: зять и дочь уведомили Буйнова о смене фамилии 11:09Появление редких животных и птиц говорит о хорошем состоянии экосистемы Москвы 11:01Рецепт куриного стейка с лимоном, помидорами, чили и морковью 10:54ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал" 09:53"Статный, сексуальный, молодой": Волочкова похвалилась новым мужчиной в своей жизни 09:03Улыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле 06:16Собчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой 03:16Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов 00:07Муж будет носить на руках за этот пирог с лососем и жареными травами: интересный рецепт 21:22Стали известны внушительные гонорары Александра Петрова за работу в кино и на сцене 18:51Оскандалившаяся Глюкоза смога перезапустить карьеру с помощью молодого певца 17:00Дети Бородиной подружились с дочерью ее нового любовника 15:05Звезде "Служебного романа" Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем 11:56"17 мгновений весны": вспоминаем актеров, героев, факты из культового телесериала 11:48Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно 11:30Рост есть: благодаря бережливому производству предприятия ускорили производственные процессы в 2 раза 11:05"Я совершил очень много ошибок": Буйнов раскаялся перед Богом за грех молодости 11:0253-летняя Марина Федункив родила первенца 09:17Кавурма с помидорами: национальное болгарское блюдо на вашем столе 09:03Скандал на похоронах Светличной: родные отказались исполнить ее последнюю просьбу 06:08ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР 03:40Торт "Когда гости на пороге": рецепт на скорую руку 00:06Ляйсан Утяшева призналась в страшном грехе 20:38Невестка Наташи Королевой решилась на кардинальные изменения после свадьбы 19:37Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"? 18:09Уехавшая с мужем и детьми за город Самойлова переживает серьезную утрату 17:54Москвичам рассказали о программе масштабного городского проекта "Зима в Москве" 17:20Один костюм на двоих: чем удивили "Звезды хайпа" 16:28Ни сыну и ни дочке: шикарные вещи покойной Светличной достались чужому человеку 15:58Покинувшая Россию Гузеева вышла на связь и раскрыла место своего пребывания 13:59После пропажи дочери Успенская внесла в свой райдер важный пункт 13:09Проект "Зима в Москве" объединил крупнейшие зимние фестивали – Сергей Собянин
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в "Сумерках"

Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в "Сумерках"
308

Даже самые преданные поклонники саги о вампирах и оборотнях не догадываются о многих интересных событиях, происходивших за кулисами съемок. В честь 16-й годовщины выхода первого фильма делимся некоторыми увлекательными фактами, которые могут удивить даже самых преданных фанатов.

Фильмы, вдохновленные работами Майер, принесли мировую славу Кристен Стюарт, Роберту Паттинсону и Тейлору Лотнеру. Спустя годы после премьеры финального фильма, армия поклонников лишь растет. Интересные детали о создании саги по-прежнему вызывают живой интерес у зрителей, и многие из них продолжают открывать для себя новые аспекты.

21 ноября первый фильм саги отметил свой 16-й день рождения, и в честь этого события мы решили рассказать несколько неожиданных фактов со съемок. Например, стало известно, что Роберту Паттинсону грозили арестом, если он решит начать роман с Кристен Стюарт. На момент кастинга Кристен была несовершеннолетней, а Роберту уже исполнился 21 год. Это привело к неловкому разговору между актером и режиссером Кэтрин Хардвик. Она прямо предупредила его: "Даже не думай заводить с ней роман. Тебя могут арестовать".

Также стоит упомянуть, что Ванесса Хадженс претендовала на роль Леи Клируотер. В конечном итоге эту роль сыграла Джулия Джонс, но ей пришлось соперничать не только с Хадженс, но и с Мирандой Керр.

Не менее интересным фактом является то, что Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере", также пробовался на роль Райли, которую в итоге сыграл Ксавье Сэмюэль. На эту роль также претендовал Ченнинг Татум.

Кристен Стюарт иногда носила парик во время съемок. В одной из частей саги — "Затмение" — ей пришлось использовать парик, так как она подстриглась для другой роли. "Они будут ненавидеть меня за это, но мне предлагали много странных решений", — вспоминает Кристен о попытках воссоздать волосы ее героини.

Кроме того, свадьба Эдварда Каллена и Беллы Свон была снята с настоящим священником. Роберт Паттинсон в шутливой форме отметил: "Технически мы женаты, потому что священник все сделал по правилам". Это добавило интереса к их реальным отношениям, так как в тот момент они встречались и в жизни. Несмотря на романтические чувства, пара рассталась в 2012 году.

Шоу-бизнес в Telegram

24 ноября 2024, 03:26
Кадр из фильма "Сумерки. Сага. Затмение" (2010) / Summit Entertainment
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

По теме

Прощай, Голливуд: стало известно об уходе звезды "Сумерек" Паттинсона

37-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Венсан Кассель отмечает 58-летие: эти выдающиеся фильмы с актером обязательны к просмотру

Венсан Кассель отмечает 58-летие: эти выдающиеся фильмы с актером обязательны к просмотру
Сегодня французский актер и продюсер Венсан Кассель отмечает свой 58-й день рождения. В честь этого мы решили вспомнить пять лучших работ с его участием, каждая из которых демонстрирует его актерский талант и харизму. 5.

Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам

Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам
Русские народные сказки – это удивительный мир, наполненный волшебством и чудесами, который возвращает нас в беззаботное детство. Они создают атмосферу простоты, где добро и зло четко различимы, а каждый герой вызывает симпатию. Культура Советского Союза активно развивала традиции русских народных сказок, создавая фильмы, которые стали настоящими сокровищами фольклора.

ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал"

ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал"
Фильм Татьяны Лиозновой "Карнавал" вышел на экраны в 1982 году. И стал девятым по популярности в Советском Союзе. И сама история, и музыка, и игра Ирины Муравьевой – зрителям полюбилось все! Давайте вспомним вместе любимую киноленту. Ведь только самые внимательные зрители ответят на эти сложные вопросы. Напомним, что с тестом по картине Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" вы отлично справились! 1.

Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов

Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов
Фильм "12 стульев" – это экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которая была снята в СССР в 1971 году режиссером Леонидом Гайдаем. Этот комедийный фильм стал классикой советского кино и получил широкую популярность благодаря своему остроумному юмору, яркому сюжету и харизматичным персонажам. Пройдите тест по этой картине или пересмотрите ее заново! ВОПРОСЫ 1.

ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР

ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР
Советское кино – это уникальное культурное наследие, отражающее дух эпохи и ценности общества. Фильмы той поры наполнены глубокими смыслами, искренними эмоциями и правдивыми историями. Они рассказывают о простых людях, их трудностях, радостях и достижениях. Советское кино вдохновляет, учит и напоминает нам о важности таких ценностей, как дружба, любовь, честность и патриотизм. Не даром вы так любите тесты на тему кинематографа времен СССР. Предлагаем пройти свежий тест. ВОПРОСЫ 1.

Выбор читателей

22/11ПтнУлыбающаяся на похоронах мужа вдова Левкина рыдает на его могиле 22/11ПтнБыло стыдно смотреть: как выглядит могила Нины Руслановой через три года после похорон 22/11ПтнЗвездный стилист раскрыл неприглядную правду о Волочковой: Хочет спрятаться 23/11СбтАлександр Серов публично унизил ухажера Ольги Бузовой 22/11ПтнВ деле о дерзкой афере с квартирой Долиной неожиданное появился новый фигурант 22/11ПтнСобчак высмеяли в Сети и сравнили с Волочковой