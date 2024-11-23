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Суббота 23 ноября

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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория раскрыла секрет счастливого брака
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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория уже более восьми лет счастлива в браке с Хосе Бастоном. Пара сочеталась браком в 2016 году на романтической церемонии в Мексике, и с тех пор их отношения только крепче.

В недавнем интервью актриса поделилась секретами их счастливого совместного проживания, которые, по ее мнению, заключаются не только в любви, но и в понимании ролей друг друга. Она отметила, что Хосе для нее не просто "лучший друг", а настоящий партнер по жизни.

С момента начала их отношений в 2013 году они построили крепкий союз, основанный на поддержке и взаимопонимании. Ева подчеркнула, что они не конкурируют за внимание или славу, что позволяет им сосредоточиться на своих чувствах и совместных целях. "Он заставляет меня смеяться и всегда поддерживает меня во всем", — поделилась актриса.

Ева Лонгория с мужем и сыном. Фото: соцсети

Интересно, что Хосе, успешный бизнесмен, предпочитает оставаться вне поля зрения общественности. Ева рассказала, что он не любит социальные сети и даже просил ее не выкладывать их совместные фотографии в блоги. "Он ненавидит соцсети", — смеется она, добавляя, что старается иногда тайком запечатлеть его в своих публикациях. Несмотря на это, Хосе с радостью поддерживает Еву на красной дорожке, хотя сам предпочитает оставаться в тени.

Когда Лонгорию спросили о том, выполняет ли Хосе роль лучшего друга, она уточнила: "У меня есть лучшие друзья, и ему не нужно занимать эту роль". Это подчеркивает важность различных типов отношений в ее жизни. Хосе является ее партнером, который исполняет уникальную функцию в их семье.

В 2018 году у пары родился сын Сантьяго, и недавно они сделали значительный шаг — переехали в Испанию. Ева отметила, что жизнь в Калифорнии изменилась и больше не приносит ей той радости, как раньше. Она активно работает над тем, чтобы привить своему сыну ценности филантропии и помощи другим людям, что также является важной частью их семейной жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

23 ноября 2024, 12:17
Ева Лонгория. Фото: соцсети
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

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