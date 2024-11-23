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Суббота 23 ноября

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Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам

Тест: угадай любимые советские киносказки из детства по ключевым словам
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Русские народные сказки – это удивительный мир, наполненный волшебством и чудесами, который возвращает нас в беззаботное детство. Они создают атмосферу простоты, где добро и зло четко различимы, а каждый герой вызывает симпатию.

Культура Советского Союза активно развивала традиции русских народных сказок, создавая фильмы, которые стали настоящими сокровищами фольклора. Эти картины напоминают о бабушкиных рассказах и уютных вечерах, полных магии. Главная сила таких произведений — искренность.

Сегодня предлагаем вам увлекательную викторину по советским сказкам. Угадайте культовые фильмы по ключевым словам. Это не только интересный тест, но и возможность вспомнить добрые моменты из детства.

1. Сказка, зима, мачеха, лес, любовь, девушка, колдун, медведь, холод

А) 12 месяцев

Б) Морозко

В) Варвара

2. Царь, чудо-юдо, колодец, сын, любовь, интриги, наследник

А) Варвара-краса, длинная коса

Б) Аленький цветочек

В) Иван да Марья

3. Зазеркалье, приключения, чары, сказка, путешествие, дружба, волшебство, тюрьма, спасение, девочка, отражение

А) Алиса в стране чудес

Б) Сказка о потерянном времени

В) Королевство кривых зеркал

4. Сосуд, Москва, школьник, сокровища, приключения, дружба, волшебство, верблюды, полет

А) Старик Хоттабыч

Б) Сказка о потерянном времени

В) Волшебная лампа Алладина

5. Дед-мороз, снегурочка, баба-яга, леший, кот, чудеса, елка, похищение, приключения, дружба

А) Новогодние приключения Маши и Вити

Б) Королевство кривых зеркал

В) 12 месяцев

Проверьте себя (Правильные ответы):

1. — Б)

2. — А)

3. — В)

4. — А)

5. — А)

Шоу-бизнес в Telegram

23 ноября 2024, 10:13
Татьяна Клюева в фильме "Варвара-краса, длинная коса" (1969)
Дни.ру✓ Надежный источник

ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал"

ТЕСТ: только самые внимательные зрители ответят на эти вопросы по фильму "Карнавал"
Фильм Татьяны Лиозновой "Карнавал" вышел на экраны в 1982 году. И стал девятым по популярности в Советском Союзе. И сама история, и музыка, и игра Ирины Муравьевой – зрителям полюбилось все! Давайте вспомним вместе любимую киноленту. Ведь только самые внимательные зрители ответят на эти сложные вопросы. Напомним, что с тестом по картине Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" вы отлично справились! 1.

Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов

Тест: вас можно назвать знатоком фильма "12 стульев", если ответите правильно хотя бы на 5 из 7 вопросов
Фильм "12 стульев" – это экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которая была снята в СССР в 1971 году режиссером Леонидом Гайдаем. Этот комедийный фильм стал классикой советского кино и получил широкую популярность благодаря своему остроумному юмору, яркому сюжету и харизматичным персонажам. Пройдите тест по этой картине или пересмотрите ее заново! ВОПРОСЫ 1.

ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР

ТЕСТ: можно ли вас назвать истинным знатоком кино СССР
Советское кино – это уникальное культурное наследие, отражающее дух эпохи и ценности общества. Фильмы той поры наполнены глубокими смыслами, искренними эмоциями и правдивыми историями. Они рассказывают о простых людях, их трудностях, радостях и достижениях. Советское кино вдохновляет, учит и напоминает нам о важности таких ценностей, как дружба, любовь, честность и патриотизм. Не даром вы так любите тесты на тему кинематографа времен СССР. Предлагаем пройти свежий тест. ВОПРОСЫ 1.

Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"?

Тест для знатоков киносказок из СССР: насколько хорошо вы знаете фильм "Приключения Буратино"?
Фильм "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева стал символом этих качеств, оставив яркий след в сердцах зрителей. Насколько хорошо вы помните детали этой чудесной киносказки? Если вы уверены в своих знаниях и готовы проверить свою память, тест – это именно то, что нужно. 1.

Тест для внимательных: угадайте реплики героев советских фильмов по кадрам

Тест для внимательных: угадайте реплики героев советских фильмов по кадрам
Знаете ли вы советские фильмы так хорошо, что можете без труда воспроизвести знаменитые цитаты героев? Если да, то этот тест создан именно для вас. Мы собрали кадры из культовых фильмов, в которых звучат известные фразы, ставшие практически крылатыми.

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