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Суббота 23 ноября

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Лень – двигатель прогресса: Ким Кардашьян завела домашнего робота-помощника

Лень – двигатель прогресса: Ким Кардашьян завела домашнего робота-помощника
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Семейство Кардашьян-Дженнер всегда стремится быть на шаг впереди, особенно когда речь идет о новейших технологиях. На этот раз 44-летняя Ким Кардашьян решила порадовать своих поклонников необычным приобретением – человекоподобным роботом.

В своих социальных сетях Ким поделилась впечатляющими кадрами, на которых она демонстрирует своего нового помощника под именем Optimus. Что примечательно, Ким стала одной из первых, кто получил доступ к этой передовой технологии.

Ожидается, что продажи робота начнутся только в 2026 году, а его цена будет варьироваться от 20 до 30 тысяч долларов. Интересно, что Кардашьян приобрела сразу две модели — одну в белоснежном, а другую в золотистом цвете. Это не только подчеркивает ее статус и стиль, но и демонстрирует готовность к внедрению высоких технологий в повседневную жизнь.

Фото: соцсети

В своем посте Ким с энтузиазмом сообщила: "Знакомьтесь с моим новым другом!" — тем самым подчеркивая, что она уже успела наладить контакт с роботом. Это заявление вызвало бурю обсуждений среди ее поклонников и фолловеров, которые с интересом наблюдают за тем, как знаменитость осваивает новые технологии. Многие комментаторы отметили, что такой шаг является смелым и даже провокационным, учитывая, что многие люди все еще относятся к роботам с недоверием.

Семейство Кардашьян-Дженнер давно зарекомендовало себя как законодатели модных и технологических трендов. Поэтому неудивительно, что с появлением такого инновационного устройства можно ожидать, что другие знаменитости тоже последуют примеру Ким и начнут демонстрировать свои собственные роботизированные помощники. Это может стать новой тенденцией среди звезд, стремящихся подчеркнуть свою уникальность и приверженность к современным технологиям.

Шоу-бизнес в Telegram

23 ноября 2024, 16:41
Ким Кардашьян. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гид по стилю от Кайли Дженнер: как всегда быть на высоте

Кайли Дженнер: Фото: Ik Aldama / Ik Aldama / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: Sebastien Fremont / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: Mayer/face to face / Mayer / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: AdMedia / AdMedia / www.globallookpress.com
Кайли Дженнер. Фото: AUG/face to face / AUG/face to face / www.globallookpress.com

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