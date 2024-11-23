Лень – двигатель прогресса: Ким Кардашьян завела домашнего робота-помощника

Семейство Кардашьян-Дженнер всегда стремится быть на шаг впереди, особенно когда речь идет о новейших технологиях. На этот раз 44-летняя Ким Кардашьян решила порадовать своих поклонников необычным приобретением – человекоподобным роботом.

В своих социальных сетях Ким поделилась впечатляющими кадрами, на которых она демонстрирует своего нового помощника под именем Optimus. Что примечательно, Ким стала одной из первых, кто получил доступ к этой передовой технологии.

Ожидается, что продажи робота начнутся только в 2026 году, а его цена будет варьироваться от 20 до 30 тысяч долларов. Интересно, что Кардашьян приобрела сразу две модели — одну в белоснежном, а другую в золотистом цвете. Это не только подчеркивает ее статус и стиль, но и демонстрирует готовность к внедрению высоких технологий в повседневную жизнь.

В своем посте Ким с энтузиазмом сообщила: "Знакомьтесь с моим новым другом!" — тем самым подчеркивая, что она уже успела наладить контакт с роботом. Это заявление вызвало бурю обсуждений среди ее поклонников и фолловеров, которые с интересом наблюдают за тем, как знаменитость осваивает новые технологии. Многие комментаторы отметили, что такой шаг является смелым и даже провокационным, учитывая, что многие люди все еще относятся к роботам с недоверием.

Семейство Кардашьян-Дженнер давно зарекомендовало себя как законодатели модных и технологических трендов. Поэтому неудивительно, что с появлением такого инновационного устройства можно ожидать, что другие знаменитости тоже последуют примеру Ким и начнут демонстрировать свои собственные роботизированные помощники. Это может стать новой тенденцией среди звезд, стремящихся подчеркнуть свою уникальность и приверженность к современным технологиям.