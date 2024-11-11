6 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героиниТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини ТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразеТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе Тест: из каких советских фильмов-сказок эти злодеи?Тест: из каких советских фильмов-сказок эти злодеи? Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы? Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы?

Лента новостей

Понедельник 11 ноября

13:24В прокат вышел фильм "Любовь Советского Союза" – историческая драма об успехе актрисы 12:09ТЕСТ: сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве? 11:566 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году 11:18Муцениеце откровенно рассказала о желании свести счеты с Прилучным радикальным методом 11:04Последние кадры: обнародовано предсмертное видео пресс-секретаря SHAMAN 10:26"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого 06:32Тосты с неркой и яйцом пашот: рецепт изысканного завтрака для гурманов 03:39Россия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда 00:14Освобождение от ожиданий других: как обрести уверенность в себе? 16:53В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора" 15:19От Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский 14:18Эти звезды Голливуда дали самые странные имена своим детям 12:21Тест: угадайте культовый фильм из СССР по отзывам иностранцев 10:34Продюсер оценил шансы оскандалившейся Глюкозы возродить карьеру после смены имиджа 09:19Собянин: Сбиты семнадцать беспилотников, следовавших к Москве 08:58Собянин: Силами ПВО уничтожены четыре БПЛА в Раменском городском округе 06:26Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина 03:26Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру 00:27Принц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком 22:41Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы 16:45Стало известно о начале разработки новой трилогии "Звездных войн" 14:46Ургант вышел на связь после долгого исчезновения и оставил странное послание матери 12:06Тест: продолжите цитаты героев из советского фильма "Кин-дза-дза" 10:06Мал да удал: эти российские звезды достигли успеха даже с крайне скромным ростом 06:31Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов 03:22Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре 02:5075-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев 00:04Дакота осталась разочарована результатом пластической операции: Зачем я это сделала? 16:23Тест с атмосферой: угадай город России по типовой панельной застройке 15:36Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков 14:28ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные" 13:05Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии "Батя 2. Дед" 12:16Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно 11:16Известный продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак 10:55ТЕСТ к юбилею перестроечного кинохита "Интердевочка": вспомните цитаты и героев 06:41Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность 03:28Принца Уильяма во время рабочего визита встретили в штыки и призвали покинуть страну 00:3889 лет назад родился Ален Делон: как артист перевоплощениями на экране попал в нерв XX века 18:05Тест по кулинарии: какое блюдо готовят из этих ингредиентов? 17:27Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды 16:12Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками 15:22С треском провалившаяся Решетова терпит миллионные убытки после скандала с Алсу 13:17Тест на внимательность: чего не хватает на кадрах из этих советских фильмов? 12:32Прилучный попал в песчаную бурю во время съемок фильма "Мажор в Дубае" 11:30Миллион на себе: Киркоров потряс содержимым дорогой дизайнерской сумочки 11:07Собчак и Бородина после длительных разборок и склок встретились лицом к лицу 10:04Лорак ответила на вопрос о тайной свадьбе со знойным испанцем Вижраку 06:24Картофельные зразы с фаршем: этот рецепт обязательно порадует ваших близких 03:48Принца Гарри изощренно унизили в эфире американского телевидения 00:26Психолог объяснила непомерную тягу Бони к опасным развлечениям
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

6 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году

6 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году
394

В 2024 году российская сериальная индустрия столкнулась с множеством разочарований. Несмотря на успех некоторых проектов, таких как "Слово пацана", многие новинки не оправдали ожиданий зрителей.

Рассмотрим шесть сериалов, которые оказались неудачами года, среди которых есть и нашумевший проект с Иваном Янковским в главной роли.

1. "Преступление и наказание"

Сериал Владимира Мирзоева, основанный на знаменитом романе Федора Достоевского, изначально вызывал большой интерес благодаря звездному касту, включая Любовь Аксенову и Ивана Янковского. Однако вместо ожидаемого шедевра зрители получили странное сочетание артхауса и абсурдной драмы. Персонаж Родиона Раскольникова был перенесен в современность, но адаптация не впечатлила. Вместо глубоких размышлений о морали и преступлении, сериал предложил невнятный эксперимент, который разочаровал даже самых преданных поклонников классики.

2. "На автомате"

Проект, который обещал стать захватывающей криминальной драмой о братьях-авантюристах, в итоге превратился в скучное драмеди о подростках и их первых романах. Вместо динамичного сюжета о продаже краденого оружия зрители увидели истории о любви и взрослении, что совершенно не соответствовало первоначальным ожиданиям. Криминальные элементы остались на заднем плане, а главные герои, похоже, так и не вышли из своей обыденной жизни.

3. "Прелесть"

Этот сериал о золотых слитках и возвращении к лихим девяностым прошел практически незаметно для широкой аудитории. Несмотря на участие таких актеров, как Филипп Янковский и Олег Меньшиков, «Прелесть» оказалась хмурой и безэмоциональной. Долгие диалоги и отсутствие динамики сделали сериал унылым, что не способствовало его популярности. Зрители ожидали захватывающего сюжета, но получили лишь серую картину.

4. "Амура"

Девушка Аня отправляется в Японию в поисках пропавшей сестры и сталкивается с якудзой. Хотя проект позиционируется как международный с участием японских актеров и стильной визуализацией, сценарий оставляет желать лучшего. Примитивный сюжет и невыразительная главная героиня не позволяют сериалу раскрыть свой потенциал. Несмотря на визуальные эффекты и мультипликационные вставки, «Амура» не смогла завоевать сердца зрителей.

5. "Внутри убийцы"

Адаптация бестселлера Майка Омера вызвала надежды на качественный детектив. Однако сериал оказался просто масс-маркетом с примитивным сюжетом. Главная героиня, профайлер Зоя Волгина, погружается в мир маньяка, но расследование растягивается на несколько эпизодов без особого развития. Вместо напряженного детектива зрители получают бесконечные флешбэки и переживания главной героини, что делает просмотр утомительным.

6. "Иные"

Этот проект также оказался разочарованием для многих зрителей. Сюжет о супергероях в альтернативной реальности 1940-х годов звучал многообещающе, но на практике превратился в мелодраму с неоригинальными персонажами. Вместо захватывающих приключений зрители наблюдали за банальными межличностными конфликтами, что сильно снизило интерес к сериалу.

Шоу-бизнес в Telegram

11 ноября 2024, 11:56
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора"

В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора"

В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора"
В Москве начались съемки нового сезона популярного сериала "Монастырь". Зрители вновь встретятся с Марком Эйдельштейном и Филиппом Янковским. За создание проекта отвечают Плюс Студия и Лунапарк, а премьера запланирована на платформе Кинопоиск в 2025 году, как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру

Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру
Владимир Селиванов, известный по роли Вована в популярном сериале "Реальные пацаны", вновь попал в центр внимания общественности. Актер принял решение забрать свою дочь Еву у бывшей жены Виктории Маркиной и подал в суд на изменение места жительства ребенка. В своих заявлениях он утверждает, что хочет обеспечить девочке лучшую жизнь, живя с ним и его новой супругой, блогершей Сашей Калмыковой.

Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно

Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно
Недавние события в жизни Агаты Муцениеце и Павла Прилучного привлекли внимание общественности. Они стали предметом обсуждения в социальных сетях и СМИ. Конфликт между бывшими супругами обострился, и теперь на арену вышла мать звезды сериала "Мажор", которая явно не осталась равнодушной к происходящему.

Скончалась актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина

Скончалась актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина
В возрасте 77 лет скончалась актриса Лидия Ильина. Артистка оставила заметный след в российском кинематографе. Многие зрители запомнили ее как бабушку Ералаша из популярного сериала "Слово пацана", где она смогла передать теплоту и мудрость, которые так полюбились публике.

Селиванов из сериала "Реальные пацаны" объяснил решение забрать дочь у бывшей жены

Селиванов из сериала "Реальные пацаны" объяснил решение забрать дочь у бывшей жены
Звезда популярного сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов сделал громкое заявление. Актер решил через суд добиться того, чтобы его семилетняя дочь Ева от бывшей жены Виктории жила с ним. Артист объяснил свое решение непростой ситуацией, в которой он оказался.

Выбор читателей

09/11СбтУргант вышел на связь после долгого исчезновения и оставил странное послание матери 10/11ВскПринц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком 10/11ВскПродюсер оценил шансы оскандалившейся Глюкозы возродить карьеру после смены имиджа 10/11ВскОт Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский 10/11ВскЗабравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру 09/11СбтСтало известно о начале разработки новой трилогии "Звездных войн"