Раскрыто тайное значение наряда появившейся на публике Кейт Миддлтон

Продюсер оценил шансы Глюкозы возродить карьеру Тесты Раскрыты данные о здоровье Миддлтон после борьбы с раком Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест по географии: угадайте места обитания редких животныхТест по географии: угадайте места обитания редких животных Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойникамиТест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

Лента новостей

Вторник 12 ноября

03:21Раскрыто тайное значение наряда появившейся на публике Кейт Миддлтон 00:17Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть 17:41Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого 17:27Андрей Воробьев рассказал об обеспечении сирот жильем в 2024 году 16:52Тест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах 15:40Вышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве 15:26Более 10 редких видов животных и растений впервые выявлены в "Лосином острове" 14:56Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов 14:41Тест: насколько хорошо вы знаете всеми любимую советскую комедию "Формула любви"? 13:24В прокат вышел фильм "Любовь Советского Союза" – историческая драма об успехе актрисы 12:09ТЕСТ: сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве? 11:566 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году 11:18Муцениеце откровенно рассказала о желании свести счеты с Прилучным радикальным методом 11:04Последние кадры: обнародовано предсмертное видео пресс-секретаря SHAMAN 10:26"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого 06:32Тосты с неркой и яйцом пашот: рецепт изысканного завтрака для гурманов 03:39Россия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда 00:14Освобождение от ожиданий других: как обрести уверенность в себе? 16:53В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора" 15:19От Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский 14:18Эти звезды Голливуда дали самые странные имена своим детям 12:21Тест: угадайте культовый фильм из СССР по отзывам иностранцев 10:34Продюсер оценил шансы оскандалившейся Глюкозы возродить карьеру после смены имиджа 09:19Собянин: Сбиты семнадцать беспилотников, следовавших к Москве 08:58Собянин: Силами ПВО уничтожены четыре БПЛА в Раменском городском округе 06:26Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина 03:26Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру 00:27Принц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком 22:41Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы 16:45Стало известно о начале разработки новой трилогии "Звездных войн" 14:46Ургант вышел на связь после долгого исчезновения и оставил странное послание матери 12:06Тест: продолжите цитаты героев из советского фильма "Кин-дза-дза" 10:06Мал да удал: эти российские звезды достигли успеха даже с крайне скромным ростом 06:31Жюльен с крабом: рецепт для самых взыскательных гурманов 03:22Ритуалы, которые улучшат ваши отношения в паре 02:5075-летний "Казанова любви": как выглядит вернувшийся в Россию Валерий Леонтьев 00:04Дакота осталась разочарована результатом пластической операции: Зачем я это сделала? 16:23Тест с атмосферой: угадай город России по типовой панельной застройке 15:36Решетова заявила о принятии сложного решения после грандиозного провала и убытков 14:28ТЕСТ: помните ли вы фильм Рязанова "Небеса обетованные" 13:05Евгений Цыганов воспитывает внука в трейлере продолжения народной комедии "Батя 2. Дед" 12:16Муцениеце ответила на жесткий выпад матери Прилучного: Действуй незаметно 11:16Известный продюсер раскрыл гонорар Агузаровой за выступление на дне рождения Собчак 10:55ТЕСТ к юбилею перестроечного кинохита "Интердевочка": вспомните цитаты и героев 06:41Спагетти с фрикадельками: этот рецепт объединил в себе традиции и современность 03:28Принца Уильяма во время рабочего визита встретили в штыки и призвали покинуть страну 00:3889 лет назад родился Ален Делон: как артист перевоплощениями на экране попал в нерв XX века 18:05Тест по кулинарии: какое блюдо готовят из этих ингредиентов? 17:27Новый экопроект Москвы позволит увеличить объемы переработки одежды 16:12Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Раскрыто тайное значение наряда появившейся на публике Кейт Миддлтон

Раскрыто тайное значение наряда появившейся на публике Кейт Миддлтон
207

Кейт Миддлтон вместе с королевской семьей приняла участие в традиционных мероприятиях, посвященных памяти погибших военнослужащих. Этот день имеет особое значение для британцев.

Выбор наряда Кейт был тщательно продуман. Она выбрала элегантное черное пальто от своего любимого дизайнера, дополненное бархатным бантом, что придавало образу утонченности и строгости. Также она украсила свой наряд традиционной брошей в виде мака — символа памяти, который олицетворяет уважение к тем, кто отдал свои жизни за страну.

Однако не только это привлекло внимание: серьги-подвески из бахрейнского жемчуга, которые она носила на протяжении нескольких лет в этот день, также имели глубокий смысл. Эти украшения принадлежали покойной королеве Елизавете II, и их выбор стал данью уважения как к ней, так и к принцессе Диане, матери ее мужа, принца Уильяма.

Кейт не просто повторила образ своих предшественниц; она сделала это с особым вниманием к деталям. Серьги, которые она выбрала, были изготовлены из жемчуга и бриллиантов, что придавало наряду королевский шарм. Каждая серьга украшена крупным круглым бриллиантом и несколькими более мелкими камнями, что подчеркивало элегантность и изысканность образа. В этом контексте можно увидеть, как Кейт стремится сохранить память о своих близких и почтить их традиции.

Этот выход стал первым для Кейт после завершения курса химиотерапии, что добавило особую значимость ее появлению на публике. Важно отметить, что с момента свадьбы с Уильямом в 2011 году она неизменно участвовала в мероприятиях Дня памяти, показывая свою приверженность традициям и уважение к памяти павших героев. В прошлом году она также сделала акцент на наследии королевы, выбрав серьги, которые не носились более 20 лет.

Смерть Елизаветы II в сентябре 2022 года оставила значительный след в жизни королевской семьи. Кейт продолжает носить украшения, принадлежащие покойной монархине, тем самым поддерживая связь с историей и традициями британской короны. В этом контексте ее наряд на Дне памяти стал не только модным решением, но и символом преемственности и уважения к прошлому.

Шоу-бизнес в Telegram

12 ноября 2024, 03:21
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Журнал "Hello! Russia"✓ Надежный источник

По теме

Принц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком

Принц Уильям в подробностях рассказал о предложении руки и сердца Кейт Миддлтон

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого

Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого
В столичной Live Арене отшумели юбилейные творческие вечера Игоря Крутого. Два вечера подряд были только звезды, звучали только хиты. Среди участников блистал и Филипп Киркоров, который исполнял "Приглашение на закат" и "Вишневая любовь". А за кулисами с королем российской эстрады встретился корреспондент "Дни.ру". – Игорь Яковлевич – это явление, это музыкальная революция в 1980-х годах, это потрясающая музыка, которая уже сорок лет является достоянием нашей отечественной эстрады, – говорит Филипп Бедросович.

Тест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах

Тест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах
Сможете угадать страну по изображению животного на купюре? На банкнотах разных государств можно встретить удивительных представителей фауны: крокодилов, львов, горилл, кошек, лягушек и даже бабочек. В новом тесте вам будут показаны изображения животных, а вы постараетесь угадать, на каких купюрах они находится.

Вышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве

Вышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве
Ксения Собчак удивила всех на праздновании своего 43-летия. Журналистка продемонстрировав роскошный браслет стоимостью более 33 миллионов рублей. Этот аксессуар стал настоящим украшением вечеринки и привлек внимание не только гостей, но и поклонников телеведущей.

Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов

Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов
Михаил Шуфутинский – не только певец, но и болельщик футбола. К сожалению, работа не дает ему возможности ходить на матчи часто. Но уж когда идет, то времени зря не теряет. В чем "король русского шансон" признался "Дни.ру" за кулисами юбилейного вечера Игоря Крутого. "Я азартный человек, и мне это простительно, – говорит музыкант.

Муцениеце откровенно рассказала о желании свести счеты с Прилучным радикальным методом

Муцениеце откровенно рассказала о желании свести счеты с Прилучным радикальным методом
Агата Муцениеце и Павел Прилучный когда-то были счастливой парой. Актеры расстались более четырех лет назад, но их конфликт продолжает оставаться актуальным в общественном сознании. В недавнем интервью актриса открыто поделилась своими чувствами и мыслями о бывшем муже, что вызвало широкий резонанс.

Выбор читателей

10/11ВскПродюсер оценил шансы оскандалившейся Глюкозы возродить карьеру после смены имиджа 11/11Пнд"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого 10/11ВскОт Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский 11/11ПндРоссия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда 10/11ВскЭти звезды Голливуда дали самые странные имена своим детям 10/11ВскТест: угадайте культовый фильм из СССР по отзывам иностранцев